تمجید جهاد اسلامی از حملات موشکی ایران و یمن به اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین را در پاسخ به ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه، به‌ ویژه حمله اخیر به ضاحیه جنوبی بیروت و نقض مکرر توافق آتش‌بس در غزه، تبریک گفت.

این جنبش همچنین حملات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی و اعلام ممنوعیت کامل تردد دریایی دشمن در دریای سرخ را مورد تمجید قرار داد.

جهاد اسلامی اعلام کرد: تحولات اخیر ثابت کرده است رژیم صهیونیستی تنها مانع دستیابی به آتش‌بس در منطقه است و همچنان به خون‌ریزی علیه ملت‌های امت، به‌ ویژه در لبنان و نوار غزه، برای تحقق اهداف سیاسی و توهمات توسعه‌طلبانه خود ادامه می‌دهد.

این جنبش بیان کرد: حملات ایران فرصتی برای حمایت از امنیت ملی عربی و امنیت کشورهای منطقه، بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات، و وادار کردن آن به پایبندی به توافق‌ها است؛ همچنان‌ که این حملات به حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه کمک می‌کند؛ نیروهایی که ستون کرامت امت عربی و اسلامی و پشتوانه آن در برابر زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستیِ مورد حمایت دولت آمریکا به شمار می‌روند.