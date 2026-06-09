به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیهای مطبوعاتی به حمله نظامیان اشغالگر به شماری از کادرهای این جنبش در نوار غزه واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: همزمان با دور مذاکرات گروهها و نیروهای فلسطینی در قاهره پیرامون آتشبس در غزه، نیروهای اشغالگر تعدادی از کادرهای جنبش را در نوار غزه هدف قرار دادند که منجر به شهادت پنج تن از کادرها و مجاهدان جنبش و تعدادی از شهدای غیرنظامی شد.
جهاد اسلامی بیان کرد: این هدف قرار دادن و جنایات مداوم علیه فرزندان ملت ما در غزه، تأییدی بر ادامه نقض آتشبس توسط اشغالگران است و در چارچوب تلاشهای آن برای تحمیل شروط امنیتی خود با توسل به زور، انکار همه توافقات، نادیده گرفتن تمامی تلاشهای میانجیها و تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن همه کوششها جهت واداشتن آن به اجرای توافقات، و در رأس آنها توقف ترورها و بازگشایی گذرگاهها صورت میگیرد.
این جنبش تاکید کرد: اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر و ارتش آن، جنبش جهاد اسلامی فلسطین را ذرهای از مواضع خود منصرف نخواهد کرد، بلکه ما را مصممتر میسازد تا به مواضع ثابت خود در قبال تمامی مسائل مطرحشده، و در رأس آنها عقبنشینی اشغالگران از نوار غزه، بازگشایی گذرگاهها و ورود کمکها، و بازسازی، پایبند بمانیم.
نظر شما