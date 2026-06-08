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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳

اذعان صهیونیست‌ها: موشک ایران مستقیما به پایگاه رامات دیوید اصابت کرد

اذعان صهیونیست‌ها: موشک ایران مستقیما به پایگاه رامات دیوید اصابت کرد

با وجود سانسور رژیم صهیونیستی، رسانه‌های این رژیم در اعترافی تلخ اعلام کردند که موشک ایران مستقیما به پایگاه هوایی «رامات دیوید» اصابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده، اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به پایگاه هوایی رامات دیوید متعلق به نیروی هوایی رژیم اسرائیل را تأیید می‌کند.

بر اساس این گزارش‌ها، تصاویر مورد اشاره نشانه‌هایی از برخورد مستقیم موشک با این پایگاه نظامی را نشان می‌دهد، اما تاکنون جزئیات رسمی درباره میزان خسارات احتمالی یا تأثیر این حمله بر فعالیت‌های پایگاه منتشر نشده است.

این خبر درحالی منتشر می شود که مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی تا پیش از این هرگونه اصابت به مراکز نظامی خود را انکار می کردند.

شب گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شد: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

کد مطلب 6854517

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
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      زیاد به حرف اسراییلی ها در این مورد گوش ندهید براینکه گاهی اوقات عمدا دروغ میگن تا ایران در اشتباهش باقی بمانه
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      0 0
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      اینکه دقیقا به کجای فرودگاه برخورد کرد و کدام بخش لجستیکی نظامی را نقطه زنی کرد و خساراتش به آن بخش نظامی تا چه میزان بود مهم است. آمار، اطلاعات، نوع و میزان خسارات مهم است

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