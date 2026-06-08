به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد: ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه آمریکا موشک‌ های بالستیک ایرانی شلیک شده به سمت اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) را رهگیری کرده، دروغ است.

در گزارش این شبکه تلویزیونی در این خصوص آمده است: ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های ایرانی شلیک شده در طول شب گذشته را رهگیری نکرده است.

این در حالیست که پیشتر جنیفر جیکوبز (Jennifer JJacobs) گزارشگر ارشد سی بی اس در کاخ سفید در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس ادعا کرد: به گفته یک مقام آمریکایی، ارتش آمریکا در حملات اسرائیل علیه ایران که اولین حمله از زمان برقراری آتش‌ بس بود، شرکت نکرد! دولت ترامپ هیچ اقدام دفاعی برای محافظت از اسرائیل در برابر موشک‌ های ایرانی انجام نداد.