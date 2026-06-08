موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آیین افتتاح موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی تهران با حضور مدیران شهری و متخصصان حوزه میراث فرهنگی در خانه تاریخی صانعی برگزار شد.

حمید عسگری، معاون سازمان زیباسازی شهرداری، در جریان بازدید از یک مجموعه تاریخی و مرمتی، با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این مرکز گفت: در واقع این مجموعه مرمتی که روی تخته‌سنگ‌ها و آثار تاریخی کار می‌کند، علاوه بر فعالیت‌های مرمتی، جنبه آموزشی هم دارد و به‌صورت ورکشاپ تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: بخشی که در این قسمت مشاهده می‌کنید، در اطراف حوض قدیمی عمارت قرار دارد و به نمایش محصولات و آخرین دستاوردهای معاونت فنی و عمران اختصاص یافته است.

عسگری ادامه داد: دیدگاه ما این است که در سازمان زیباسازی، محصولاتی را طراحی و تولید کنیم که پس از اجرا و ارزیابی، در سطح شهر گسترش پیدا کنند و مورد استفاده قرار گیرند.

معاون سازمان زیباسازی شهرداری با اشاره به برخی از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه اظهار داشت: شما اکنون پایه چراغ هوشمندی را مشاهده می‌کنید که دارای پنج قابلیت ویژه است و بسیاری از مواردی که در این حیاط می‌بینید برای نخستین‌بار طراحی و تولید شده‌اند.

خانه تاریخی صانعی همزمان با مرمت، به فضای آموزشی و پژوهشی تبدیل می‌شود

در ادامه؛ شاهرخ فرجامی، مدیر مرمت بناهای تاریخی سازمان زیباسازی شهرداری، درباره وضعیت خانه تاریخی صانعی گفت: این بنا سال‌ها رها شده بود و در مقطعی حتی قرار بود تخریب شود. ساختمان شمالی مجموعه نیز تا حدودی تخریب شده بود و تصاویر آن دوره موجود است.

وی افزود: این ساختمان در دوره‌ای به عنوان دفتر حفظ منافع مصر مورد استفاده قرار می‌گرفت و به صورت استیجاری از مالک اصلی اجاره شده بود.

فرجامی درباره روند احیا و بهره‌برداری از این مجموعه اظهار کرد: معمولاً در سازمان زیباسازی ابتدا طرح مرمت تهیه و عملیات اجرایی انجام می‌شود و پس از پایان مرمت، بنا به بهره‌برداری می‌رسد، اما با تدبیری که مدیران ارشد سازمان در نظر گرفتند، مقرر شد همزمان با عملیات مرمت فرآیند احیا و استفاده از فضا نیز آغاز شود.

مدیر مرمت بناهای تاریخی سازمان زیباسازی شهرداری ادامه داد: هدف این است که دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان بتوانند در زمان مرمت نیز از این مجموعه استفاده کنند و حتی از پشت نرده‌های ایمنی، روند مرمت را مشاهده کنند. این موضوع می‌تواند به یک آموزش عملی و کارگاهی در فضای واقعی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری این است که درهای این مجموعه به روی دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران باز باشد تا بتوانند در تمام مراحل از ظرفیت‌های آموزشی و مطالعاتی آن بهره‌مند شوند.

فرجامی درباره زمان‌بندی پروژه گفت: مدت زمان مرمت چنین بناهایی معمولاً بین چهار تا شش ماه است، هرچند این موضوع به حجم و نوع اقدامات تخصصی مورد نیاز بستگی دارد. مرمت یک فرآیند کاملاً تخصصی است و باید با دقت بالا انجام شود.

وی در پایان با اشاره به قدمت بنا اظهار داشت: خانه تاریخی صانعی از بناهای اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول محسوب می‌شود و تاریخ ساخت آن به حدود سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ شمسی برمی‌گردد.

در ادامه؛ حمید عسگری، معاون سازمان زیباسازی شهرداری، در آیین افتتاح موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی تهران در خانه تاریخی صانعی گفت: «مجموعه تخصصی مرمت شهرداری تهران که به صورت عملیاتی در حوزه مرمت فعالیت می‌کند، در این عمارت مستقر شده و نقش‌آفرینی خواهد کرد. این مجموعه علاوه بر اجرای پروژه‌های مرمتی، طراح و مجری پروژه‌های بزرگ در حوزه مرمت، مبلمان شهری، نورپردازی‌های شهری، طراحی فضاهای شهری، پلازاها، فضاهای مکث و همچنین المان‌های شهری در سطح شهر تهران است.

وی افزود: استقرار این مجموعه در خانه تاریخی صانعی، عملاً این عمارت را به یک پایگاه زنده برای تولید تجربه، آموزش و تبادل دانش در حوزه مرمت و طراحی شهری تبدیل کرده است.

عسگری ادامه داد: در بخشی از این عمارت، نمایشگاه دائمی آثار و تولیدات این اداره شکل گرفته است؛ مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و تجربه‌های مرمتی و طراحی شهری که امروز به عنوان بخشی از حافظه حرفه‌ای و زنده این مجموعه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

معاون سازمان زیباسازی شهرداری با اشاره به بخش تاریخی این مجموعه اظهار کرد: در فضای حیاط این عمارت، لایه دیگری از روایت این مکان شکل گرفته است. مجموعه‌ای از آثار و عناصر تاریخی که توسط فرزندان مرحوم محمدعلی صانعی، معمار و سازنده این بنا، جمع‌آوری شده در این فضا نگهداری و به نمایش گذاشته شده است.

وی تأکید کرد: این آثار صرفاً برای نمایش نیستند، بلکه به عنوان منابع آموزشی در کارگاه‌های مرمت مورد استفاده قرار خواهند گرفت و می‌توانند پلی میان گذشته و آموزش امروز باشند.

عسگری درباره کارکرد نمایشگاهی مجموعه نیز گفت: حیاط این عمارت با حال و هوای باز و بهاری خود، به عنوان یک فضای نمایشگاهی پویا در نظر گرفته شده تا آخرین دستاوردها و تولیدات همکاران ما در آن به نمایش گذاشته شود. از جمله این محصولات می‌توان به پایه‌چراغ‌های هوشمند، نمایشگرهای دیجیتال تبلیغاتی، نیمکت‌های چندمنظوره، نیمکت‌های دکوراتیو و محصولات متنوع حوزه نورپردازی و عناصر طراحی شهری اشاره کرد.

وی افزود: هدف ما این است که این مجموعه تنها یک فضای اداری نباشد، بلکه محلی برای همنشینی تجربه‌ها، گفت‌وگوها و ایده‌های تازه در مسیر ساختن شهری بهتر باشد.

معاون سازمان زیباسازی شهرداری در پایان اظهار امیدواری کرد: این خانه به تدریج به یک مرجع الهام‌بخش در حوزه طراحی شهری و مرمت تبدیل شود؛ جایی که اندیشه، تجربه و عمل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با کمک استانداردسازی در طراحی مبلمان، نور و فضاهای شهری، به ارتقای کیفیت زندگی در تهران و دیگر شهرهای کشور کمک می‌کنند.

آثار تاریخی و هنری باید به پایگاه انتقال فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به نسل جوان تبدیل شوند

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در آیین افتتاح موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی تهران با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای میراث تاریخی و فرهنگی کشور گفت: نسل جوان باید با فرهنگ غنی و ریشه‌دار ایرانی ـ اسلامی آشنا شود؛ فرهنگی که در دل آثار تاریخی، معماری و هنر این سرزمین نهفته است.

وی افزود: امروز کشور ما در معرض هجمه‌های گسترده دشمنان و استکبار جهانی قرار دارد، اما آنچه موجب استقامت، انسجام و روحیه بالای مردم شده، ریشه در همین فرهنگ و هویت تاریخی دارد که در آثار و میراث گذشتگان ما متجلی شده است.

فروزنده با اشاره به ارزش‌های نهفته در معماری ایرانی اظهار کرد: این آثار تنها دارای ارزش‌های کالبدی و سخت‌افزاری نیستند، بلکه حامل پیام‌های عمیق فرهنگی هستند. معماری ایرانی سرشار از توجه به محیط زیست، کرامت انسان، رویدادهای انسان‌محور و ارزش‌هایی است که به رشد معنوی، اخلاقی و تعالی انسان کمک می‌کند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: متأسفانه فرهنگ غربی در سال‌های اخیر تلاش کرده با ترویج مادیت، خشونت و روحیه استکباری، این ارزش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، اما فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی همچنان ظرفیت نجات‌بخش و الهام‌بخش خود را حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: این آثار تاریخی باید به مراکزی تبدیل شوند که در آن‌ها بتوان فرهنگ عمیق ایرانی ـ اسلامی را مورد مطالعه، بازخوانی و بازسازی قرار داد. ما در آستانه شکل‌گیری تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی قرار داریم و وظیفه داریم این میراث را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فروزنده با تأکید بر نقش هنرمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی گفت: هنرمندان و افرادی که سال‌ها برای حفظ و ترویج این فرهنگ تلاش کرده‌اند، امروز باید بیش از گذشته در صحنه حضور داشته باشند و تجربیات و آموزه‌های خود را به نسل جوان منتقل کنند.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در حوزه حفاظت از میراث تاریخی اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری، صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی است. در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در سازمان زیباسازی و مناطق مختلف شهرداری انجام شده و پروژه‌های متعددی در حوزه احیا و مرمت بناهای تاریخی به ثمر رسیده است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: ما معتقدیم مجموعه‌های تاریخی زمانی پویاتر و ماندگارتر خواهند بود که بخش خصوصی علاقه‌مند، متخصص و دلسوز در کنار مدیریت شهری برای حفظ و بهره‌برداری از آن‌ها نقش‌آفرینی کند.

فروزنده در پایان خاطرنشان کرد: همه ما هنگام ورود به این بناهای تاریخی، نوعی حس معنوی، آرامش، اعتماد به نفس و پیوند با گذشته و هویت ملی خود را تجربه می‌کنیم. این آثار بدون آنکه سخنی بگویند، پیام‌های فرهنگی عمیقی را منتقل می‌کنند و باید برای حفظ و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده تلاش کنیم.

پیرهادی: احیای بناهای تاریخی و توسعه فضاهای فرهنگی از نقاط قوت مدیریت شهری تهران است

در ادامه، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در آیین افتتاح موزه طراحی شهری و مرمت بناهای تاریخی تهران، با اشاره به اهمیت هنر و هویت تاریخی در توسعه فرهنگی شهر گفت: هنر حقیقی، هنر فاخر، عمیق و موهبتی الهی است. برای ترویج معارف و ارزش‌های اسلامی، اثرگذارترین مسیر استفاده از هنر فاخر و پیشرو است و این نگاه را به‌روشنی در بیانات رهبر معظم انقلاب مشاهده می‌کنیم.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران احیای این مجموعه تاریخی افزود: امروز در یک فضای هنری و تاریخی ارزشمند گرد هم آمده‌ایم؛ فضایی که احیا و بازسازی آن نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری به هویت تاریخی، فرهنگی و هنری شهر تهران است.

پیرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مرمت و بازآفرینی بناهای تاریخی اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری، افتتاح‌ها و پروژه‌های متعددی در حوزه مرمت بناهای تاریخی، زیباسازی شهری و توسعه فضاهای فرهنگی به انجام رسیده که نشان‌دهنده اعتقاد جدی مجموعه مدیریت شهری به موضوعات فرهنگی، هنری و هویتی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: ایجاد چنین فضاهایی و برگزاری کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در آموزش دانشجویان، هنرجویان و علاقه‌مندان حوزه هنر و معماری داشته باشد. هرچه این ظرفیت با کمک اساتید، نخبگان و متخصصان توسعه پیدا کند، آثار و نتایج ارزشمندتری برای شهر به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به موقعیت مناسب این مجموعه گفت: قرار گرفتن این مرکز در محدوده‌ای با دسترسی مناسب به مترو، معابر اصلی و شبکه حمل‌ونقل شهری، فرصت مناسبی برای استفاده گسترده شهروندان، دانشجویان و پژوهشگران فراهم کرده است.

وی افزود: با وجود شرایط دشوار و فشارهای مختلف، خدمات‌رسانی در شهر تهران بدون وقفه ادامه داشته و شهروندان هیچ خللی در دریافت خدمات شهری احساس نکرده‌اند. پروژه‌های عمرانی، توسعه مترو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بهسازی معابر و ارتقای کیفیت فضاهای شهری با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: بسیاری از این اقدامات بزرگ کمتر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده‌اند، در حالی که امروز در نقاط مختلف شهر شاهد تحول در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، زیباسازی و حمل‌ونقل عمومی هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از مدیران شهری و کارکنان شهرداری خاطرنشان کرد: همکاران شهرداری در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، مدیریت بحران، معاونت‌های اجتماعی، فنی و عمرانی و شهرداران مناطق در سخت‌ترین شرایط نیز پای کار بوده‌اند و خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده‌اند.