حبیبی: مطالبات اقتصادی کرمانشاه در ۴ دیدار ملی پیگیری شد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی به تمامی تلاشگران این عرصه اظهار کرد: در واقع اگر روایت‌ها به درستی شکل بگیرد، یقیناً آینده‌ای روشن و زیبا خواهیم داشت. روابط عمومی‌ها پیوند و حلقه محکمی میان دل‌های مردم و نهادها هستند؛ جایی که صدای بی‌صداها به گوش تصمیم‌گیران و مدیران می‌رسد و از طرفی تصویر خدمت و تلاش به خوبی در دل‌های مردم نقش می‌بندد.

وی با تقدیر از عملکرد رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در ایام «جنگ رمضان»، به تشریح پیگیری‌های انجام شده در قالب برنامه «دوشنبه‌ها در پایتخت» پرداخت و گفت: در همین راستا، چهار دیدار مهم با مقامات ارشد کشوری برای پیگیری مطالبات استان کرمانشاه انجام شد.

پیگیری تأمین مواد اولیه پتروشیمی‌ها و توسعه تجارت مرزی

استاندار کرمانشاه با اشاره به دیدار نخست خود با مهندس اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از موضوعات مهم این نشست، پیگیری سهمیه مواد اولیه و پلیمری برای واحدهای تولیدی استان بود. در حال حاضر حدود ۶۵ واحد تولیدی فعال در صنایع پایین‌دست پتروشیمی داریم که سالانه قریب به ۷۰ هزار تن مواد اولیه نیاز دارند. با توجه به مشکلاتی که برای برخی پتروشیمی‌ها به واسطه آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به وجود آمد، تدابیری اندیشیده شد تا این واحدهای پایین‌دستی دچار مشکل نشوند و وزیر محترم نیز قول همکاری لازم را دادند.

حبیبی تصریح کرد: نکته دوم، بحث اجرای قانون تجارت مرزی (کولبری) بود. هم‌اکنون مرزنشینان چهار شهرستان پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب (شامل ۷۰ هزار خانوار) از مزایای این قانون بهره‌مند هستند. پیشنهاد شد دو شهرستان قصرشیرین و گیلانغرب نیز که شرایط لازم را دارند، به این طرح اضافه شوند. این موضوع در کمیته اولیه ماده ۴ تأیید و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شده است که وزیر صمت قول پیگیری تسریع در تصویب آن را دادند.

وی کمک به واحدهای صنعتی خسارت‌دیده در «جنگ تحمیلی سوم» و همچنین تأمین ارز مورد نیاز فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه را از دیگر محورهای این دیدار برشمرد و گفت: همچنین در خصوص مطالبات ۳۲ شرکت تولید قطعات خودرو در استان از شرکت‌های خودروساز، دستورات لازم برای پیگیری پرداخت این مطالبات صادر شد؛ موضوعاتی که همگی دستاورد بررسی‌های میدانی در برنامه‌های «چهارشنبه‌های اقتصادی» استان بوده است.

توسعه زیرساخت‌های برق و منطقه آزاد قصرشیرین

مدیر ارشد استان به دیدار دوم خود با مدیرعامل شرکت توانیر اشاره کرد و ادامه داد: در این نشست موارد متعددی از جمله تکمیل روشنایی معابر، حمایت‌های بیشتر برای توسعه پنل‌های خورشیدی و همچنین تبدیل شبکه‌های فرسوده به کابل‌های خودنگهدار در شهر کرمانشاه مورد تأکید قرار گرفت و قول‌های مساعدی داده شد.

حبیبی در تشریح دیدار سوم خود با سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری بیان کرد: در این نشست تأکید شد که توسعه منطقه آزاد قصرشیرین و بحث جذب سرمایه‌گذار با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین اختصاص حدود ۲ هزار تن قیر برای آماده‌سازی معابر این منطقه آزاد از طریق دبیرخانه مورد موافقت قرار گرفت تا روند اجرایی سرعت بگیرد.

تسریع در تکمیل تقاطع‌های پرترافیک و بزرگراه کربلا

استاندار کرمانشاه در پایان به دیدار چهارم خود با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و گفت: در ادامه سفر هفته گذشته ایشان به استان، چند پروژه نیازمند پیگیری جدی بود. تسریع در تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی تقاطع قزانچی و همچنین تعیین تکلیف تقاطع‌های پرترافیک استان از جمله این موارد بود.

وی افزود: احداث مسیر کمربندی و کنارگذر پاوه که از مطالبات جدی مردم منطقه است، در این نشست بررسی شد و بنا شد تا با تقویت پیمانکار فعلی و یا استفاده از ظرفیت پیمانکاران جدید، کار با سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین تکمیل ادامه مسیر در محدوده کنگاور و آماده‌سازی قطعات باقیمانده بزرگراه کربلا تا پیش از ایام اربعین حسینی (ع) مورد تأکید قرار گرفت و توافقات لازم در این زمینه انجام شد.