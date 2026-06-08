توقیف کامیون در آزادراه قم–کاشان پس از رانندگی کودک ۹ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روحالله شاکری اظهار کرد: مأموران پلیس راه در جریان کنترل و پایش محورهای مواصلاتی استان، یک دستگاه کامیون خاور را در آزادراه قم–کاشان شناسایی کردند که راننده آن کودکی ۹ ساله بود.
وی افزود: پس از بررسیهای انجام شده و متوقف کردن این وسیله نقلیه مشخص شد هدایت کامیون توسط فردی صورت گرفته که به دلیل سن کم، فاقد هرگونه صلاحیت قانونی برای رانندگی است.
رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به مخاطرات جدی چنین اقدامی برای راننده و سایر کاربران جادهای گفت: رانندگی وسایل نقلیه سنگین نیازمند برخورداری از مهارت، آموزش و مجوزهای قانونی لازم است و واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در این پرونده، برابر مقررات و ضوابط قانونی، نسبت به تشکیل پرونده قضایی برای پدر کودک اقدام شد و وی به مرجع قضایی معرفی شده است.
شاکری با بیان اینکه قانون در خصوص واگذاری وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه صراحت دارد افزود: در چنین مواردی علاوه بر برخورد با تخلف صورت گرفته، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضایی نیز پیگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی این تخلف، اقدامات قانونی لازم از سوی مأموران پلیس راه انجام شد و مستندات مربوطه برای رسیدگی در اختیار مراجع مسئول قرار گرفت.
رئیس پلیس راه استان قم تصریح کرد: کامیون مورد نظر نیز تا زمان تعیین تکلیف قانونی توقیف شده و به پارکینگ منتقل شده است.
وی افزود: پلیس راه با هرگونه رفتار مخاطرهآمیز در جادهها و تخلفاتی که امنیت و ایمنی تردد را تهدید کند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
شاکری گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و خودداری از واگذاری وسایل نقلیه به افراد فاقد صلاحیت قانونی از مهمترین الزامات حفظ ایمنی در محورهای مواصلاتی است و پلیس در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
وی افزود: کامیون توقیفشده تا زمان طی مراحل قانونی و صدور تصمیم نهایی از سوی مراجع ذیربط در پارکینگ نگهداری خواهد شد.
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