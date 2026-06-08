به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست استماع نخبگانی در راستای طرح سیمرغ رمضان (پویش خردملی برای ایران برخاسته) با موضوع بررسی توان بازدارندگی ترکیبی جمهوری اسلامی ایران و الزامات تقویت آن با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران علوم سیاسی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست گفت: در خصوص مسائل جنگ، یک سلسله دغدغه‌ها و مسائلی وجود دارد که ما ذیل طرح رمضان - پویش خردملی برای ایران برخاسته، ۲۵ محور را برای اخذ ایده‌ها و نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف طراحی کردیم تا از این ایده‌ها در راستای رفع مسائل استفاده نماییم.

وی ادامه داد: نشست‌های استماع نخبگانی، مسیر دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ نظرات نخبگان است؛ نکات مطرح‌شده در این جلسات را جمع‌بندی می‌کنیم و در اختیار مسئولان کشور قرار می‌دهیم.

وضعیت جنگ و صلح چندان جدا از هم نیست و درهم‌آمیخته هستند

وی با بیان اینکه ادراک موجود از بازدارندگی ترکیبی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در دو جنگ اخیر، وارد مرحله تازه‌ای از پیچیدگی شده است، تصریح کرد: جنگ‌های امروزی به نحوی هستند که وضعیت جنگ و صلح چندان جدا از هم نیست و درهم‌آمیخته هستند. وقتی امنیت ترکیبی شده، بازدارندگی هم ترکیبی می‌شود و باید برای طراحی این نوع بازدارندگی فکر و تلاش کنیم.

بازدارندگی اکنون به معنای مدیریت هوشمندانه یک میدان چندلایه و پیوسته از تهدیدات است

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انواع مختلف بازدارندگی، گفت: بازدارندگی اکنون به معنای مدیریت هوشمندانه یک میدان چندلایه و پیوسته از تهدیدات است.

توان موشکی و پهپادی به ستون سخت بازدارندگی تبدیل شده است

وی با اشاره به آفند موشکی و پهپادی به عنوان یکی از ستون‌های چهارگانه بازدارندگی، تصریح کرد: توان موشکی و پهپادی به ستون سخت بازدارندگی تبدیل شده است.

حکمرانی بر تنگه هرمز، نوعی بازدارندگی خاموش اما بسیار مؤثر برای کشور است

وی حکمرانی بر تنگه هرمز را ستون بعدی بازدارندگی برشمرد و ادامه داد: تثبیت این ظرفیت و قابلیت در ادراک دشمن، نوعی بازدارندگی خاموش اما بسیار مؤثر برای کشور خلق نموده است و نشان داده است که نمی‌توان بدون وقوع یک بحران وسیع و فراگیر، با جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ستون دیگر بازدارندگی را محور مقاومت دانست و عنوان کرد: همراهی و اقدامات عملیاتی شبکه نیروهای مقاومت به عنوان یکی از ارکان بازدارندگی، قادر است تا در زمان بروز درگیری، جغرافیای درگیری و پاسخ را گسترش دهد.

ملت مهم‌ترین و مؤثرترین رکن بازدارندگی ترکیبی کشور است

وی همچنین ملت را مهم‌ترین و مؤثرترین رکن بازدارندگی ترکیبی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در تجارب اخیر، ملت بزرگ ایران اسلامی با وجود دهه‌ها جنگ شناختی و روانی دشمن، به یاری و جان‌فشانی وطن شتافتند و با انسجام ملی، طراحی بلندمدت سرویس‌های بیگانه برای تزریق ناامیدی و تحریک آشوب را نقش بر آب کردند.

نگاهداری تأکید کرد: اگر هدف نهایی دشمن در جنگ را تغییر رژیم در ایران بدانیم، در نهایت این ملت است که با حضور در صحنه و پابرجا نگاه داشتن کشور در شرایط جنگی، مانع دستیابی دشمن به اهداف خود می‌شود و گزافه نیست اگر بگوییم ملت مهم‌ترین رکن بازدارندگی ترکیبی ایران است.

ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی ملت مهم‌ترین الزام تداوم و تقویت بازدارندگی است

وی افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند تا روندهای اقتصادی و تجاری را از لجستیک کالای اساسی گرفته تا کانال‌های تسویه مالی خُرد و پراکنده ارزی برای ایران دشوارتر سازد و از این طریق، معیشت ملت را به عنوان مهم‌ترین رکن بازدارندگی ترکیبی هدف قرار دهد. در کنار این فشارهای بیرونی، نباید از معضلات، ضعف‌ها و اشتباهات داخلی تشدیدکننده فشارهای معیشتی غافل شد. با در نظر گرفتن ترتیب و اولویت ارکان، به نظر می‌رسد ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی ملت مهم‌ترین الزام تداوم و تقویت بازدارندگی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: واقعیت این است که در نبود یک اقتصاد پایدار و پویا، حتی قدرتمندترین توان نظامی نیز در بلندمدت با محدودیت مواجه خواهد شد و در این مسئله، باید به‌طور خاص به مسئله هم‌افزایی نظامی-غیرنظامی توجه داشت. صورت و شکل جنگ‌های اخیر به روشنی ثابت می‌کند که هم‌افزایی تمام بخش‌های نظامی و غیرنظامی برای توسعه فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن در عرصه دفاع تا چه اندازه ضروری و حیاتی است.

وی گامی دیگر در این مسیر را ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت دفاع ترکیبی دانست و عنوان کرد: بدون هماهنگی میان حوزه‌های نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای، ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل به‌کار گرفته نخواهند شد و بخشی از قوای محدود کشور صرف کشمکش‌های داخلی، بخشی‌نگری و جناح‌بندی بی‌مورد می‌شود. برای دستیابی به سطح مطلوب بازدارندگی ترکیبی، ساختارهای تصمیم‌گیری باید به‌گونه‌ای عمل کنند که این حوزه‌ها در یک مسیر مشترک حرکت کنند. از سوی دیگر، توجه به ملت نباید منحصراً به مسئله معیشت باشد و باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جنگ شناختی توجه داشت.

خیبر، شاهد و قایق‌های تندرو و ملت، همگی در کنار یکدیگر دشمن را از تداوم تجاوز منصرف می‌کنند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، بازدارندگی ترکیبی جمهوری اسلامی ایران یک منظومه چندلایه و زنده از قدرت است که در آن خیبر، شاهد و قایق‌های تندرو و ملت، همگی در کنار یکدیگر دشمن را از تداوم تجاوز منصرف خواهند کرد.

شایان ذکر است در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اساتید حاضر به بیان دیدگاه‌های خود در مورد نحوه تقویت قدرت دفاعی کشور و الزامات تقویت تاب‌آوری در سطح اجتماعی پرداختند.