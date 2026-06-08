بیش از ۳۳۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی و فاقد هویت در اراک کشف شد

ابوالفضل حمزهلوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی گزارشهای دریافتی، مقدار ۳۳۰ کیلوگرم فرآورده خام غیربهداشتی شامل گوشت گوساله حاصل از کشتار غیرمجاز و قطعات گوشت مرغ فاقد هویت که در حیاط یک منزل مسکونی نگهداری میشد، توسط کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شناسایی شد.
وی افزود: این فرآوردهها که کاملاً خارج از ضوابط دامپزشکی بودند، پس از بررسیهای کارشناسی و با صدور دستور قضایی توقیف شدند تا مراحل قانونی برای تعیین تکلیف آنها طی شود.
رئیس اداره دامپزشکی اراک تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کشتار غیرمجاز، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی، مراتب را بلافاصله به دامپزشکی شهرستان اعلام کنند تا رسیدگی و اقدام قاطع توسط کارشناسان صورت گیرد.
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