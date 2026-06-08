تأکید فرماندار گناوه بر افزایش بهره وری از موقوفات

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه روسای اداره اوقاف شهرستان های گناوه و دیلم باحضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه موقوفات از سرمایههای ارزشمند جامعه هستند ،افزود: بهرهبرداری صحیح از این ظرفیت میتواند در توسعه امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهرستان مؤثر باشد.
فرماندار گناوه اظهار کرد: سیاست گذاری در جهت افزایش بهره وری موقوفات و ترویج فرهنگ وقف در این حوزه ضرورت دارد.
وی گفت: همافزایی و همکاری بین دستگاهها زمینه را برای حفظ حقوق موقوفات و اجرای نیات واقفان خیراندیش فراهم میکند.
وی از خدمات صادقانه و تلاشهای رئیس سابق اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در انجام امورات فرهنگی و برنامه های مذهبی تقدیر و برای رئیس جدید در انجام وظایف محوله و خدمترسانی به مردم آرزوی موفقیت کرد.
در این مراسم از خدمات «حسین غلامی» رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه قدردانی و «سیدامیرعلی موسوی» به عنوان رییس جدید این اداره معارفه شد.
نظر شما