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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

تأکید فرماندار گناوه بر افزایش بهره وری از موقوفات

تأکید فرماندار گناوه بر افزایش بهره وری از موقوفات

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: اداره اوقاف به عنوان یک نهاد فرهنگی و دینی، نقش مهمی در ترویج معارف اسلامی، حفظ و صیانت از موقوفات و ارائه خدمات به جامعه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه روسای اداره اوقاف شهرستان های گناوه و دیلم باحضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه موقوفات از سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند ،افزود: بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت می‌تواند در توسعه امور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی شهرستان مؤثر باشد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: سیاست گذاری در جهت افزایش بهره وری موقوفات و ترویج فرهنگ وقف در این حوزه ضرورت دارد.

وی گفت: هم‌افزایی و همکاری بین دستگاه‌ها زمینه را برای حفظ حقوق موقوفات و اجرای نیات واقفان خیراندیش فراهم می‌کند.

وی از خدمات صادقانه و تلاش‌های رئیس سابق اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در انجام امورات فرهنگی و برنامه های مذهبی تقدیر و برای رئیس جدید در انجام وظایف محوله و خدمت‌رسانی به مردم آرزوی موفقیت کرد.

تأکید فرماندار گناوه بر افزایش بهره وری از موقوفات

در این مراسم از خدمات «حسین غلامی» رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه قدردانی و «سیدامیرعلی موسوی» به عنوان رییس جدید این اداره معارفه شد.

کد مطلب 6854313

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