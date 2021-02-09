به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با تقدیر از زحمات و تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان ابراز امیدواری کرد روند رو به رشد توسعه و پیشرفت موقوفات با مدیریت جدید این اداره ادامه داشته باشد.

فرماندار گناوه افزود: شهرستان گناوه یکی از مهمترین شهرستان‌های استان در زمینه موقوفات است و همه مسئولان باید با حمایت‌های خود موجب احیا و شکوفایی پتانسیل نهفته در موقوفات شوند.

وی تصریح کرد: همه باید کمک کنند تا اداره اوقاف و امور خیریه بتواند مأموریت‌های محوله را که در راستای ارائه خدمات به مردم و صیانت از اموال خیریه و وقفی است به نحو احسن و صحیح انجام دهد.

وی گفت: هماهنگی و ارتباط بیشتر اداره اوقاف با سایر دستگاه‌های مرتبط و متولی نیز می‌تواند در اجرای برنامه‌های این اداره تسریع و موارد و مشکلات پیش آمده را به راحتی حل کند که انتظار می‌رود این امر هر چه بیشتر مد نظر مسئولان این اداره در شهرستان قرار گیرد.

در پایان این مراسم که با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر و به دلیل شرایط ویژه و حفظ پروتکل‌های بهداشتی به صورت محدود برگزار شد از تلاش‌های جلال الدین پی خسته رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه و دیلم تقدیر و حسین غلامی به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب شد.