تامین حقابه میانکاله و خلیج گرگان منتظر ورود وزارت نیرو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به حساسیت اکولوژیک تالاب بینالمللی میانکاله و خلیج گرگان، اظهار کرد: احیای این زیستبومهای ارزشمند نیازمند اجرای همزمان اقداماتی نظیر تأمین حقابه، لایروبی، مدیریت حوضههای آبریز و تکمیل شبکههای تصفیه فاضلاب است.
وی افزود: مطالعات تعیین نیاز آبی تالاب توسط سازمان محیط زیست انجام شده اما تحقق حقابه محیطزیستی در گرو اقدام وزارت نیرو است. در بخش لایروبی نیز تاکنون ۷۶ کیلومتر توسط محیط زیست و ۴۴ کیلومتر توسط وزارت نیرو انجام شده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران ادامه داد: عملیات آبخیزداری در ۱۱۸ هزار هکتار از حوضههای آبریز منتهی به خلیج گرگان و میانکاله اجرا شده که در کنترل فرسایش و کاهش رسوب مؤثر بوده است، همچنین در حوزه فاضلاب، تصفیهخانه شهرکهای صنعتی به ۱۰۰ درصد رسیده اما پوشش تصفیه فاضلاب شهری فقط ۱۸ درصد است.
کنعانی یادآور شد: لایروبی کانال ارتباطی تالاب با دریای خزر به طور کامل محقق نشده و احداث ایستگاههای پمپاژ آب از دریا نیز در مرحله مطالعات فاز اجرایی قرار دارد.
وی تأکید کرد که احیای میانکاله یک پروژه ملی و فرابخشی است و موفقیت آن به همکاری همه دستگاههای مسئول بستگی دارد.
برخورد با ۵۶۰ رأس دام غیرمجاز
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با ارائه گزارش یکساله از اقدامات در حوزه تقویت تابآوری زیستبومهای طبیعی استان گفت: در این مدت ۱۳ مورد تصرف غیرمجاز به مساحت ۲۴.۵ هکتار شناسایی و با چرای غیرمجاز ۵۶۰ رأس دام برخورد قانونی شد.
وی گفت: تدوین طرحهای سازگاری با تغییر اقلیم با اولویت میانکاله، پایش آفات و بیماریها در پناهگاههای حیات وحش دشت ناز و میانکاله، و کنترل گونه مهاجم سنبل آبی در آببندان آغوزبن از جمله اقدامات انجامشده بوده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران افزود: طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق با اولویت میانکاله تدوین شده و احداث پایگاههای اطفای حریق در مناطق حفاظتشده میانکاله و چهارباغ (الیت) در دستور کار است.
کنعانی با اشاره به برخورد با متصرفان و چرای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: ۱۳ فقره تصرف به مساحت ۲۴.۵ هکتار رفع تعرض شد و با ۱۷ مورد تعلیف غیرمجاز شامل ۵۶۰ رأس دام برخورد قانونی صورت گرفت. وی تأکید کرد: افزایش تابآوری زیستبومها نیازمند برنامهریزی بلندمدت، تقویت زیرساختها و همکاری بیندستگاهی است.
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