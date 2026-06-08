به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان عسلویه بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، همافزایی میان مجموعههای مسئول و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد.
فرماندار عسلویه با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پاسخ به بحران باید بهموقع، منسجم و همراه با اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم صورت گیرد تا ضمن حفظ آرامش عمومی، زمینه مدیریت مطلوب شرایط فراهم شود
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان در آمادهباش کامل قرار دارند و مجموعه مدیریت بحران شهرستان با تمام ظرفیت پای کار مردم است. همه مدیران و مسئولان باید با هماهنگی و همافزایی بیشتر، وظایف خود را در قبال مردم و نظام به بهترین شکل انجام دهند.
پاسالار با اشاره به اهمیت وحدت و همکاری میان دستگاههای اجرایی گفت: همه مجموعهها خود را ملزم و مکلف میدانند که در کنار مردم و در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشند و دولت در کنار مردم قرار دارد.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان عسلویه همچنین با توجه به موقعیت راهبردی و حساس این شهرستان تصریح کرد: از امروز تمامی مرخصیها و مأموریتهای مدیران عضو ستاد بحران تا اطلاع بعدی لغو و همه مدیران موظف به حضور مستمر در شهرستان هستند تا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، تصمیمگیری و اقدام لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
فرماندار عسلویه در پایان بر حفظ آمادگی کامل، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و استمرار خدمترسانی به مردم تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف همه مسئولان برای مدیریت مطلوب شرایط شد.
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