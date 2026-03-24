۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

فرماندار عسلویه: وضعیت بارش‌ها در شهرستان رصد و پایش شود

بوشهر- فرماندار عسلویه با بیان اینکه وضعیت بارش‌ها در شهرستان رصد و پایش شود، گفت: تمام دستگاه‌های عضو ستاد بحران در آماده‌باش کامل برای مدیریت شرایط اضطراری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر سه شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان عسلویه اظهار کرد: تمامی بخش‌های مرتبط ستاد مدیریت بحران شهرستان، از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، نیروهای نظامی و انتظامی، اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر، بیمارستان ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

فرماندار عسلویه بر لزوم رصد لحظه‌ای شرایط و پایش مستمر نواحی حساس شهرستان تأکید کرد تا هرگونه تغییر در شرایط بتواند به سرعت شناسایی و مدیریت شود.

رئیس مدیریت بحران شهرستان عسلویه بر هماهنگی و تعامل مؤثر بین تمامی دستگاه‌های عضو ستاد بحران تأکید کرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پاسخگویی به سرعت و دقت انجام شود.

فرماندار عسلویه با تاکید بر اعلام آمادگی به مردم ، گفت :مردم شهرستان عسلویه نیز از طریق رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی در جریان وضعیت آماده‌باش قرار خواهند گرفت تا در صورت نیاز، بتوانند از خدمات اضطراری بهره‌مند شوند.

فرماندار شهرستان عسلویه گفت: با اشاره به اعلامیه هواشناسی در روزهای آینده شاهد بارش‌های رحمت الهی در شهرستان عسلویه خواهیم بود.

وی در این جلسه دستورالعمل‌های لازم را به تمامی دستگاه‌های عضو ستاد بحران ابلاغ کرد.

اسکندر پاسالار در پایان این نشست ابراز امیدواری کرد : با تعامل و همکاری همه جانبه‌ی دستگاه‌های اجرایی، بتوان سطح ایمنی و آمادگی شهرستان را در برابر حوادث احتمالی به بالاترین میزان ممکن ارتقا داد.

در جلسه مدیریت بحران که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برگزار شد، بر لزوم آمادگی کامل و هماهنگی بین‌بخشی برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری و بحرانی تأکید شد.

