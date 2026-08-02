به گزارش خبرنگار مهر،اسکندر پاسالار ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی حماسه عاشورا در تحقق ارزشهای تمدن اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و قطعاً راهپیمایی اربعین در احیا، تقویت و انتقال باورها و ارزشهای آن نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
وی گفت؛ قرار گرفتن شهرستان عسلویه در مسیر طریقالحسین و تردد زائران حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) فرصتی ارزشمند برای خدمت به عاشقان اهلبیت(ع) است. مردم و مسئولان همچون سالهای گذشته نقش مؤثری در این میزبانی ایفا میکنند.
فرماندار عسلویه با اشاره به مراسم تشییع و تدفین باشکوه رهبر شهید؛ مهمترین رویداد قرن رویدادی که نشان داد پیوند ملت با نظام اسلامی و ولایت، پیوندی عمیق است.حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، نماد اقتدار جمهوری اسلامی، پیوند عمیق ملت با نظام ولایی و ایستادگی در مسیر مقاومت بود. حضور میلیونی مردم ایران و هیأتهایی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، بیانگر عظمت شخصیت رهبری و جایگاه والای ایشان در میان ملتها است.
رئیس شورای اداری شهرستان عسلویه گفت:حقیقتاً بر هیچکس پوشیده نیست که شرایط امروز کشور، شرایط خاص و ویژهای است. مشکلاتی وجود دارد، اما باید همه ظرفیتها فقط متمرکز بر این باشد که فرآیند خدمترسانی به مردم دچار خدشه نشود. نباید گذاشت کشور دچار اختلاف و دودستگی شود.
فرماندار عسلویه با گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور گفت:نماز جمعه، یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) از برکات نظام و قرارگاه فرهنگی برای تقویت همافزایی و انسجام اجتماعی به شمار میآید.نماز جمعه تریبون و رسانه بیان مشکلات، دغدغهها و مطالبات عمومی است.
وی از ائمه جمعه شهرستان در همراهی با مسئولان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم تقدیر کرد.
اسکندر پاسالار گفت: استمرار مسیر و دستیابی به اهداف بلند نظام اسلامی، نیازمند حفظ اتحاد، همافزایی و ارتباط مستمر مدیران با مردم است .
وی گفت: مردم داری و تکریم ارباب رجوع سعه صدر، مردم داری، اخلاقمداری و برخورد کریمانه با شهروندان از مهمترین ویژگیهای مدیران در تراز انقلاب اسلامی است. مدیران باید با حوصله و گشاده رویی، مطالبات مردم را بشنوند و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
وی اضافه کرد: برگزاری نشستها و دیدارهای مردمی، حضور در مساجد، اجتماعات محلی و ارتباط مستقیم با مردم باید به صورت مستمر ادامه یابد. حتی در مواردی که امکان حل فوری مشکلات وجود ندارد، شنیدن دغدغههای مردم، پاسخگویی صادقانه و احترام به آنان میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.
رضایت مردم مهمترین معیار سنجش عملکرد مدیران
رضایت مردم مهمترین معیار سنجش عملکرد مدیران است و هیچ شاخصی نمیتواند جایگزین قضاوت مردم درباره کیفیت خدمترسانی مسئولان شود. مدیری که در ارزیابیهای سازمانی موفق باشد، اما مردم از عملکرد و نحوه پاسخگویی او رضایت نداشته باشند، در واقع در انجام مأموریت خود موفق نبوده است.
فرماندار شهرستان عسلویه اظهار داشت تبیین خدمات و بیان فعالیتهای دولت در کنار روایت رشادتهای رزمندگان و حضور مردم در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم تأکید میگردد. این موضوع میتواند موجب تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی و اعتماد عمومی در جامعه شود.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی و بهرهبرداری از پروژه و طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در هفته دولت خواهیم داشت،مدیران بیان خدمات و گفتگوی چهرهبهچهره با اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاها و انعکاس خدمات مجموعه نظام و دولت و گزارش اقدامات و فعالیت دستگاههای اجرایی به مردم با استفاده از ظرفیت رسانهها و شبکههای اجتماعی و تجمعات مردمی که همه آنها در قالب روایت خدمت گنجانده میشوند، توجه لازم داشته باشند.
رئیس شورای اداری شهرستان عسلویه اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور در یک سال گذشته، اجرای برنامههای توسعهای شهرستان متوقف نشد و در بخشهای مختلف پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است.
وی ادامه داد: با شروع به کار دولت چهاردهم تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیر ساختها و ارتقای خدمات عمومی در زمره مهم ترین اولویتهای مدیریت اجرایی شهرستان قرار گرفت و بر اجرای برنامههای توسعه محور و پیگیری مطالبات مردم تأکید شد.در شرایط کنونی، تعریف پروژه جدید در دستور کار نیست و اعتبارات باید به سمت تکمیل طرحهای موجود هدایت شود.
حضور و بازدید استاندار در شهرستان و نظارت و سرکشی از پروژههای مختلف شهرستان در همین امسال در دو نوبت داشتیم. از پروژهها بازدید داشتند. موانع و مشکلات شناسایی و دستورات لازم جهت تسریع در تکمیل آنها صادر کردند.
فرماندار عسلویه گفت؛ ناترازی انرژی در کشور، مدیریت مصرف برق و آب ضروری است. دستگاههای اجرایی باید با رعایت الگوی مصرف، در کاهش فشار بر شبکه توزیع مشارکت کنند. تیر و مردادماه و شهریور دورههای پر مصرف سال هستند و همه دستگاههای اجرایی باید در زمینه مصرف بهینه آب، برق و سایر حاملهای انرژی پیشگام باشند.
ضرورت نظارت لازم بر بازار کالاها و اصناف
رئیس کارگروه تنظیم بازار شهرستان عسلویه گفت؛ دستگاههای مسئول افزون بر اینکه باید در راستای تأمین کالاهای اساسی مردم اهتمام جدی داشته باشند بلکه نیاز است نظارت لازم بر بازار کالاها و اصناف نیز انجام شود.خوشبختانه کالاهای ضروری مردم به میزان کافی وجود دارد و اجازه نمیدهیم نسبت به آرامش بازار و رفاه مردم سوء استفادهای ایجاد شود.
فرماندار عسلویه با بیان اینکه تأمین آب شرب مهمترین اولویت شهرستان است: با وجود تداوم تنش آبی، با تلاش مجموعه آب و فاضلاب و سایر دستگاههای مرتبط، سعی شده مشکلات مردم در این زمینه کاهش دهیم.
وی با اشاره به تولید و حمایت از سرمایه گذاری و ماموریت دستگاههای اجرایی اظهار کرد؛ با نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب، مسوولیت همه ما سنگینتر کرده است و رونق تولید، حمایت از سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ارتقای بهرهوری از مهمترین ماموریتهای دستگاههای اجرایی باید باشد.تحقق این اهداف بدون وحدت، انسجام، همدلی و مدیریت امکانپذیر نیست.
وی موقعیت راهبردی شهرستان ظرفیتی ارزشمند برای توسعه تجارت، خدمات، گردشگری، صنعت و سرمایهگذاری است و باید بیش از گذشته در برنامهریزیهای توسعهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
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