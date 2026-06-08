۲ مدرسه در تنگستان تکمیل و آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید میدانی از مدارس شهید یگانه بنه گز و آزاده قباکلکی در بخش مرکزی تنگستان، ضمن ابراز خرسندی از اتمام عملیات عمرانی، تأکید کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، این مدارس در مهرماه سال جاری میزبان دانش‌آموزان خواهند بود.

فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌های آموزشی از اولویت‌های مهم شهرستان بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه با همت تیم‌های اجرایی و نظارتی، عملیات ساخت هر دو مدرسه در روستاهای بنه گز و قباکلکی به پایان رسیده و این فضاهای آموزشی اکنون در مرحله تجهیز و آماده‌سازی نهایی برای بازگشایی هستند.

وی با اشاره به فرآیند تأمین منابع، افزود: ما همواره پیگیر مطالبات پیمانکاران و کارفرمایان بوده‌ایم تا خللی در روند نهایی پروژه ایجاد نشود؛ اکنون که فاز عمرانی با موفقیت به پایان رسیده، تمرکز اصلی ما بر کیفیت بهره‌برداری از این فضاها در آغاز سال تحصیلی جدید است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این دو مدرسه با رعایت تمامی استانداردهای ایمنی و آموزشی ساخته شده‌اند و امیدواریم با آغاز مهرماه، دانش‌آموزان این مناطق در محیطی استاندارد، بانشاط و با امکانات کامل، سال تحصیلی را آغاز کنند.