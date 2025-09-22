به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه مدرسه در دست احداث روستا بنه گز با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزش و دسترسی روستاها به فضای آموزشی مناسب از اولویت‌های دولت است، گفت: این پروژه نمادی از تعهد ما به توسعه زیرساخت‌های آموزشی است و به امید خدا کوشش می‌کنم با همکاری استاندار و نماینده مدارس نیمه تمام را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ادامه داد: با تکمیل این مدرسه، تراکم کلاس‌ها کاهش یافته و شرایط تحصیلی برای دانش‌آموزان بهبود می‌یابد.