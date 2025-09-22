  1. استانها
فرماندار تنگستان: ارتقای کیفیت آموزشی از اولویت‌ها است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ارتقای کیفیت آموزشی از اولویت‌های دولت وفاق ملی در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه مدرسه در دست احداث روستا بنه گز با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزش و دسترسی روستاها به فضای آموزشی مناسب از اولویت‌های دولت است، گفت: این پروژه نمادی از تعهد ما به توسعه زیرساخت‌های آموزشی است و به امید خدا کوشش می‌کنم با همکاری استاندار و نماینده مدارس نیمه تمام را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ادامه داد: با تکمیل این مدرسه، تراکم کلاس‌ها کاهش یافته و شرایط تحصیلی برای دانش‌آموزان بهبود می‌یابد.

