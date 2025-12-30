به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیر کل نوسازی مدارس از تعدادی مدارس در حال ساخت و تخریبی در بخش دلوار تنگستان ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در حوزه آموزش و نوسازی مدارس، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ پروژه مدرسه در حال ساخت در شهرستان تنگستان فعال است که با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان و مشارکت خیرین مدرسهساز در حال اجرا میباشد.
سلیمانی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها، افزایش کیفیت فضای آموزشی و رفع کمبود کلاسهای درس در شهرستان است.
فرماندار تنگستان ضمن تقدیر و تشکر از همکاریهای استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژهها تا سال تحصیلی آینده، بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی دانشآموزان در روستاها و نقاط مختلف رفع خواهد شد و دانشآموزان در محیطی ایمن و استاندارد به تحصیل خواهند پرداخت.
وی این اقدامات را گامی مهم در راستای عدالت آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دولت وفاق ملی، خیرین و مردم محلی، تمامی فضاهای تخریبی و فرسوده در سطح شهرستان به شکل اصولی نوسازی شوند.
در پایان، فرماندار ضمن تقدیر از تلاشهای معلمان و مدیران مدارس، تأکید کرد: آینده در دستان دانشآموزان ما است و وظیفه داریم بهترین شرایط ممکن را برای رشد و آموزش آنان فراهم کنیم
نظر شما