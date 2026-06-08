به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر احتمال تداوم آلودگی فصلی در صبح سهشنبه ۱۹ خرداد گفت: با توجه به ناپایداریهای جوی، کارگروه رصد دائم وضعیت هوا از امشب شاخصهای آلودگی را بهصورت لحظهای و دقیق بررسی میکند.
وی افزود: تحلیلهای کارشناسی و نتایج نهایی برای اتخاذ تصمیم، در ساعت ۵ بامداد فردا ضمن هماهنگی کامل با استاندار کرمان جمعبندی شده و در سریعترین زمان ممکن به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با تأکید بر تفویض اختیار به شهرستانها برای مدیریت سریع شرایط، تصریح کرد: دستورالعملهای ویژهای به فرمانداران سراسر استان ابلاغ شده است تا در جایگاه رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان، وضعیت را لحظهبهلحظه پایش کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس، در صورت عبور شاخصها از حدود مجاز، فرمانداران اختیار تام دارند تا نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم از جمله تعطیلی ساعتی یا روزانه اقدام نمایند.
نژادخالقی، با اولویت دانستن سلامت شهروندان، بر اطلاعرسانی پیشدستانه تأکید کرد و گفت: به فرمانداران تکلیف شده است که هرگونه تصمیم اتخاذ شده را بدون فوت وقت از طریق رسانههای محلی، کانالهای رسمی استانداری کرمان، خبرگزاری ها و صدا و سیمای مرکز استان به مردم اطلاعرسانی کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به احتمال تغییرات جوی در ساعات اولیه صبح فردا، پیش از خروج از منزل، آخرین وضعیت تعطیلی یا فعالیت ادارات را از طریق رسانههای معتبر استانی و بهویژه صدا و سیمای مرکز کرمان پیگیری کنند تا ضمن حفظ سلامت خود، از بروز هرگونه سردرگمی احتمالی جلوگیری شود.
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