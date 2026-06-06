کرمان نفس هایش را حبس کرد؛ سکوت مسئولان و تعجب مردم

خبرگزاری مهر – گروه استانها: پدیده گرد و غبار و طوفان شن که از روزهای گذشته در استانهای شرقی و مرکزی ایران آغاز شده بود، امروز ۱۶ خرداد تشدید شده است. مردم شهر کرمان و شهرهای شمالی استان صبح شنبه را در حالی آغاز کردند که آسمان کرمان مملو از گرد و خاک است، بطوریکه آسمان و خورشید دیده نمی شود، شدت آلودگی به حدی است که دید افقی در شهر نیز به شدت کاهش یافته است، مردم که منتظر کاهش ساعات اداری و یا تعطیلی بودند با سکوت مسئولان مواجه شدند و در ادارات حضور یافتند.
مردم برای جلوگیری از تبعات تنفسی و حفظ سلامتی ماسک زده اند با این وجود سرفه های مکرر و چشمهای قرمز مردم به وضوح دیده می شود و سوال مردم این است که چرا باچنین شرایطی ادارات فعال هستند.
دادستان ورود کرد؛ با ترک فعل برخورد می شود
دادستان کرمان نیز در اطلاعیه ای خواستار توضیح دستگاه های متولی شده و تاکید کرده است که با هر گونه ترک فعل در این زمینه برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
پس از چند ساعت سرانجام برخی شهرستانها شامل زرند، رفسنجان، فهرج و نرماشیر تعطیل شدند. این در حالی است که جای شهر کرمان در این فهرست همچنان خالی است.
بر اساس آخرین دادههای بهدست آمده از ایستگاههای سنجش، شاخص آلودگی هوا در شهر کرمان و برخی شهرستانهای استان به «۵۰۰» یعنی مرز خطرناک رسیده است.
کرمان در راس شهرهای درگیر با ریزگردها
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، خاستگاه این پدیده فراتر از مرزهای استان است و بخشهای وسیعی از جنوب شرق و شرق کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ با این حال، هیچیک از شهرهای استان به اندازه کرمان، با مشکل آلودگی مواجه نشده اند.
آمارهای ثبتشده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در سراسر شهر نشاندهنده آلودگی شدید است. بر اساس گزارشهای رسمی، شاخص آلودگی در ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بوتیا، فهرج و شهرهای غربی و شمالی استان عدد ۵۰۰ را نشان میدهد که در طبقهبندیهای جهانی به معنای «وضعیت اضطراری - خطرناک برای همه گروههای سنی» تعریف میشود. شاخص لحظهای ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون در شهر کرمان به عدد ۱۶۷ رسیده است که یک هشدار کاملاً جدی محسوب میشود.
دید افقی در جادهها و معابر اصلی استان کاهش چشمگیری یافته و تردد بینشهری با مشکل مواجه شده است.
مردم کرمان این سوال را می پرسند که شاخصهای هواشناسی تا چه حد باید از مرز خطر عبور کنند تا ستاد مدیریت بحران استان کرمان، وضعیت را «بحرانی» تلقی کند؟
علت طوفان غبار؛ منشاء فرامنطقهای و بسترهای محلی
هر چند که منشا این پدیده خارج از استان است، با این حال، واقعیت این است که کرمان به دلایل گستردهتری با بحران ریزگردها مواجه است. وزش هر بادی در کرمان موجب می شود کانونهای محلی نیز فعال شود.
در این میان، تنها نهادی که به سکوت در مقابل آلودگی هوا پایان داد، دادگستری استان کرمان بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در اقدامی قابل ستایش، از ورود دستگاه قضایی به موضوع آلودگی شدید هوا و گرد و غبار خبر داد و اعلام کرد که علیه دستگاههای متولی که با وجود شرایط ناسالم جوی و هشدارهای هواشناسی، نسبت به تعطیلی و مدیریت بحران اقدام نکردهاند، اعلام جرم خواهد شد.
مهدی بخشی، دادستان مرکز استان کرمان تأکید کرد: دستگاههای مسئول مکلف بودند طبق دستورالعملهای قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه، نسبت به اتخاذ تصمیمات فوری اقدام کنند.
متأسفانه علیرغم شرایط نامساعد آبوهوایی و هشدارهای صریح سازمان هواشناسی، برخی از دستگاههای متولی با ترک فعل خود، سلامتی برخی از گروههای حساس را در معرض خطر قرار داده و در مدیریت شرایط بحرانی کوتاهی کردهاند. این پرونده در دادستانی تشکیل و مسئولان خاطی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.
هوای کرمان این روزها با گرد و غبار سنگین، نفسها را در سینه حبس کرده است.
بیماران تنفسی و قلبی از خانه خارج نشوند
محمدرضا کریمی، متخصص بیماریهای تنفسی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران شدید آلودگی هوای کرمان و ثبت شاخص ۵۰۰ در برخی ساعتها، اظهار کرد: اولین و مهمترین توصیه من به مردم کرمان این است که تا حد امکان از منزل خارج نشوند. ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در چنین شرایطی به راحتی وارد عمق ریه شده و میتوانند مشکلات تنفسی و قلبی ایجاد کنند.
کریمی در پاسخ به این سوال که در صورت اجبار به خروج از منزل چه باید کرد، گفت: در صورت ضرورت خروج، حتماً از ماسکهای استاندارد و فیلتردار استفاده کنید. ماسکهای پارچهای یا ساده سه لایه عملاً در برابر این حجم از گرد و غبار بیاثر هستند.
وی ادامه داد: بهترین گزینه، ماسکهای ان - ۹۵ هستند که توانایی جذب ذرات بسیار ریز از جمله PM۲.۵ را دارند. این ماسکها به دلیل فیت شدن صحیح بر روی صورت، بیشترین میزان حفاظت را در روزهای آلوده ارائه میدهند.
وی به گروههای حساس اشاره کرد و تأکید کرد: کودکان زیر ۱۲ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار و افرادی که سابقه بیماریهای قلبی، ریوی، آسم و فشار خون دارند، به هیچ وجه نباید در فضای باز تردد کنند.
این متخصص ریه درباره مراقبتهای داخل منزل نیز توصیههایی ارائه کرد و گفت: مصرف مایعات فراوان، به ویژه آب، در این روزها ضروری است. نوشیدن آب به حفظ رطوبت مجاری تنفسی کمک می کند.
لزوم خودداری از فعالیت سنگین
کریمی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از انجام هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز خودداری کنید. هنگام گرد و غبار، پیاده روی و دویدن در هوای آزاد نه تنها مفید نیست، بلکه به دلیل افزایش تعداد تنفس و عمق آن، حجم بیشتری از ذرات آلوده وارد ریهها میشود.
وی در پاسخ به این سوال که پس از بازگشت به منزل چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: شستشوی بینی با سرم آب نمک رقیق و غرغره کردن آب نمک، میتواند ذرات معلق باقیمانده در مجاری تنفسی را پاک کند.
این متخصص ریه با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر تداوم شرایط ناپایدار، تأکید کرد: شهروندان هشدارها را جدی بگیرند. در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، سرفههای شدید و مداوم، درد قفسه سینه یا ضربان قلب نامنظم، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
شهروندان هشدارها را جدی بگیرند. در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، سرفههای شدید و مداوم، درد قفسه سینه یا ضربان قلب نامنظم، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند
مریم صادقی شهروند کرمانی که ماسک به چهره دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نفس کشیدن حتی در خانه هم سخت است.
وی افزود: من سه فرزند دارم، کوچکترینشان فقط دو سالش است چون کارمند هستم مجبور شدم کودکان را به مهد ببرم و متاسفانه فرزند کوچکم دچار سرفه های مداوم شده است.
صادقی با گلایه از عدم محدودیت فعالیت در شرایط آلودگی شدید هوا گفت: مرتبه قبل که کرمان تعطیل شد هوا بسیار بهتر از الان بود و امروز واقعا تعجب کردم که با وجود این آلودگی بی سابقه مجبور شدم کودکانم را مهد کودک ببرم.
وی گفت: از رسانه ها می خواهم مطالبه گری کنند چون ما مردم کرمان طی سال ها چنین هوای آلوده ای را سراغ نداشتیم اما اینکه هیچ تصمیمی برای سلامتی مردم گرفته نشده است تعجب آور است.
رضا کریمی کارمند یک اداره در مرکز شهر کرمان است. او در حاشیه محل کارش و در حالی که ماسک بر صورت دارد، به خبرنگار مهر گفت: امروز صبح با خودرو شخصی از باغین راهی کرمان شدم، اما دید افقی خیلی کم بود. هیچ اطلاعیه رسمی در مورد تعطیلی یا تأخیر در کار صادر نشد.
وی افزود: از صبح از طریق رسانه ها پیگیر بودم اما هیچ اطلاعی داده نشد.
زهرا احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد نیز به خبرنگار مهر گفت: از دیشب سرفه میکردم اما چارهای جز بیرون آمدن به دانشگاه ندارم.
وی افزود: برای پیگیری امروز دانشگاه و پژوهشم مجبور شدم از خانه بیرون بیاییم شدت آلودگی به حدی است که جدای از نفس کشیدن چشمانم هم با مشکل مواجه شده است.
حالا مردم کرمان منتظرند دلیل تعلل مسئولان در خصوص عدم صدور هشدار به مردم را بدانند و به گونه ای برنامه ریزی شود که چنین مشکلی مجدد تکرار نشود.
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