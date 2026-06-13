به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح شنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، وزش باد و گرد و خاک به عنوان پدیده غالب جوی در استان کرمان حاکم خواهد بود.

این سازمان پیش‌بینی کرده است که از روز یکشنبه هفته جاری تا انتهای هفته، سرعت وزش باد افزایش یافته و منجر به خیزش گردوخاک، انتقال ریزگرد به استان، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در اغلب نواحی خواهد شد.

این شرایط به‌ویژه در نیمه جنوبی، شرق و جنوب شرق استان کرمان، شامل شهرستان‌های ریگان، فهرج و زهکلوت، محسوس‌تر خواهد بود.

علاوه بر این، از لحاظ دمایی نیز انتظار می‌رود در اکثر مناطق استان، افزایش نسبی دما طی روزهای آینده رخ دهد.