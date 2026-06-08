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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

اجرای پویش آموزشی «نه به پلاستیک» در کوهدشت

اجرای پویش آموزشی «نه به پلاستیک» در کوهدشت

کوهدشت - پویش آموزشی «نه به پلاستیک» هم‌زمان با گرامیداشت هفته محیط‌زیست برای کودکان و نوجوانان کوهدشت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته محیط‌زیست با شعار «حفظ محیط‌زیست، حفظ امنیت ملی» و در راستای ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی در بین کودکان و نوجوانان، توسط اداره حفاظت محیط‌زیست و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کوهدشت دوره آموزشی پویش «نه به پلاستیک» با محوریت آشنایی کودکان و نوجوانان با مباحث و موضوعات مرتبط با محیط‌زیست برگزار شد.

اجرای پویش آموزشی «نه به پلاستیک» در کوهدشت

در این دوره آموزشی دانش‌آموزان با مفاهیم پایه‌ای محیط‌زیست، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و آثار و پیامدهای ناشی از استفاده از کیسه‌های پلاستیکی و پسماندها آشنا شدند.

در پایان این دوره آموزشی، کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده باهدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و افزایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به‌صورت نمادین پارک شهدای گمنام این شهرستان را پاک‌سازی کردند.

کد مطلب 6854420

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