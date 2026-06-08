اجرای پویش آموزشی «نه به پلاستیک» در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته محیطزیست با شعار «حفظ محیطزیست، حفظ امنیت ملی» و در راستای ارتقای فرهنگ زیستمحیطی در بین کودکان و نوجوانان، توسط اداره حفاظت محیطزیست و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کوهدشت دوره آموزشی پویش «نه به پلاستیک» با محوریت آشنایی کودکان و نوجوانان با مباحث و موضوعات مرتبط با محیطزیست برگزار شد.
در این دوره آموزشی دانشآموزان با مفاهیم پایهای محیطزیست، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و آثار و پیامدهای ناشی از استفاده از کیسههای پلاستیکی و پسماندها آشنا شدند.
در پایان این دوره آموزشی، کودکان و نوجوانان شرکتکننده باهدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست و افزایش حس مسئولیتپذیری اجتماعی، بهصورت نمادین پارک شهدای گمنام این شهرستان را پاکسازی کردند.
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