به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک تأکید کرد که تنگه هرمز موضوعی مرتبط با ایران و عمان است و هیچ طرف ثالثی حق مداخله در مدیریت این گذرگاه راهبردی را ندارد.
رضایی اظهار داشت: تنگه هرمز تنها به ایران و عمان مربوط است و اجازه نخواهیم داد آمریکا یا کشورهای اروپایی مدیریت این مسیر راهبردی را در دست بگیرند.
وی همچنین با اشاره به تردد دریایی در این آبراه افزود که روزانه حدود ۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور میکنند و ایران آمادگی پذیرش ظرفیت بیشتری از ترافیک دریایی را نیز دارد.
مشاور رهبر انقلاب در پایان نیز تأکید کرد که آمریکا مانع حرکت برخی کشتیهایی میشود که در مسیرهای دریایی تردد میکنند که از پیش تعیینشده بود.
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