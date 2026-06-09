به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه هیچ اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از فشارهای اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی در میان مردم هستند، اما ملت ایران به زودی نتایج تلاش‌ها برای شکستن این محاصره را خواهد دید.

وی با اشاره به واکنش مقتدرانه جمهوری اسلامی به تعدی‌های رژیم صهیونیستی، افزود: جمهوری اسلامی به هرگونه عبور از خطوط قرمز، پاسخی قاطع و محکم خواهد داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم شیطنت‌های دشمن، باب‌المندب نیز همانند تنگه هرمز تحت مدیریت و اشراف راهبردی ایران خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کشاورزی را پیشران اقتصاد استان همدان دانست و گفت: استان همدان با ظرفیت‌های تاریخی و زیرساختی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قله‌های امنیت غذایی کشور را دارد.

حاجی بابایی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی افزود: راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی نظیر «شهرک سیر»، گامی موثر در راستای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان است که باید با جدیت دنبال شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی ساختارهای مدیریتی در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: مسئولیت خرید و فروش اقلامی مانند مرغ و تخم‌مرغ نباید در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز باشد.

وی تاکید کرد: اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی باید «تولید و تأمین امنیت غذایی» باشد و درگیری با مسائل حاشیه‌ای تجاری، مانع از تمرکز بر وظیفه اصلی این وزارتخانه است، در نتیجه این امور باید در حوزه وزارت بازرگانی تعریف شود.

حاجی‌بابایی همچنین بر لزوم تقویت نیروی انسانی متخصص در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی کارآمد یکی از چالش‌های جدی است که باید برای رفع آن، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین و اعلام حمایت مجمع نمایندگان از مدیریت جدید سازمان، افزود: وضعیت معیشتی کارکنان جهاد کشاورزی علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز نیازمند بهبود است و باید برنامه‌های جدی‌تری برای حمایت از این قشر زحمتکش در دستور کار قرار گیرد.