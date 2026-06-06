دانش فنی تکثیر بافتی آناناس در سیستان و بلوچستان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد میری بیان کرد: با ثمردهی نهال‌های تولید شده به روش کشت بافت، دانش فنی تولید آناناس در سیستان و بلوچستان بومی‌سازی شد و این منطقه اکنون آماده توسعه کشت تجاری این محصول است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان با اشاره به مسیر طی شده برای رسیدن به این موفقیت اظهار کرد: تولید موفقیت‌آمیز آناناس، نتیجه بیش از نیم‌دهه تلاش مستمر است که با همکاری دفتر تولید میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات باغبانی آغاز شد. در گام نخست، نهال‌های وارداتی از کشور هندوستان در شرایط سایبان در ایستگاه‌های تحقیقاتی چابهار و باهوکلات مستقر شدند که نتایج درخشانی به همراه داشت.

وی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به واردات نهال، از سه سال پیش متخصصان مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان اقدام به تولید نهال آناناس به روش «کشت بافت» کردند. بررسی‌های میدانی در ایستگاه تحقیقات چابهار نشان می‌دهد که این نهال‌های تولید داخل، پس از طی موفقیت‌آمیز دوره استقرار و رشد رویشی، با کیفیت مطلوب وارد فاز زایشی شده و به مرحله گل‌دهی و میوه‌دهی رسیده‌اند.

میری تأکید کرد: دستیابی به این نتیجه، علاوه بر اثبات سازگاری کامل گونه‌های آناناس با شرایط اقلیمی چابهار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تولید محصولات گرمسیری با ارزش اقتصادی قابل توجه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید آناناس در فضای ساده و کم‌هزینه سایبان در مقایسه با کشت‌های گلخانه‌ایِ پرهزینه و ریسک‌پذیر، مزیتی رقابتی برای کشاورزان منطقه محسوب می‌شود. ما اکنون به دانش فنی تولید نهال و تولید میوه‌هایی با سایز استاندارد دست یافته‌ایم که این مسیر، راه را برای توسعه کشت تجاری آناناس در جنوب کشور هموار کرده و گامی مؤثر در مسیر کاهش واردات و تأمین نیاز داخلی به این میوه ارزشمند است.