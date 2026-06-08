دشمنان در برابر ایستادگی ملت ایران شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد دوشنبه شب در آیین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر اظهار کرد: غدیر خم، روزی بود که امیرالمومنین علی (ع) به فرمان خداوند متعال به عنوان جانشین پیامبر قرار گرفت ولی متاسفانه عده ای از منافقین مانع شدند و نگذاشتند حضرت علی (ع) در جایگاه خودش قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان، جنایات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی در تجاوز به خاک پاک ایران را محکوم اعلام کرد و گفت: همه دنیا می دانند در جنگ پیروز میدان کسی است که به هدف خود برسد؛ هدف آمریکای پلید، استکبار جهانی و رژیم صهیونسیتی تجزیه ایران و نابودی انرژی هسته‌ای بود.

وی ادامه داد: تصور دشمنان این بود که پس از شهادت رهبر و در مدت سه روز قطعا انقلاب اسلامی ایران شکست خواهد خورد اما انقلاب ما قائم به شخص نیست.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به ۱۰۰ شب ایستادگی مردم در خیابان ها، تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی شکست خوردند؛ دست پرتوان رزمندگان ما، موشک ها و پهبادهایمان درس عبرتی به دشمنان داد به گونه ای که آمریکا امروز پشت سر رژیم صهیونیستی پنهان شده و او را مجبور به حضور در جنگ کرده است زیرا در جنگ رمضان شکست خورد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تاکید بر اینکه ما پیروز میدان هستیم، بیان کرد: امروز مردم ایران اسلامی در دنیا می‌درخشند؛ تنگه هرمز از هر انرژی هسته ای بالاتر است.

وی به موضوع ورزش اشاره و عنوان کرد: امروزه جوانان ما حرف برای گفتن دارند؛ وقتی در زمین‌های خاکی محلات مختلف را می‌بینم به دنبال حل مشکلات آن‌ها هستم لذا از مسئولان خواهش دارم چالش مربوط به احصای زمین‌های خاکی برطرف شود تا جوانان ما در بحث ورزش دغدغه‌ نداشته باشند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: این جوانان ورزشکار ما هستند که امروز پرچم جمهوری اسلامی را در دنیا به اهتزاز در می‌آورند و باعث افتخار هستند لذا تلاش کنیم تا بستر را بیش از گذشته برای آن ها فراهم کنیم.