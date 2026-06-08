المپیاد محلات اهواز فرصتی برای کشف استعدادهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری این رقابت ها ایجاد شور و نشاط بین محلات مختلف شهر اهواز و به دنبال آن کشف استعداد در رشته های دارای پتانسیل استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، ضمن قدردانی از کانون محلات اهواز و همه افرادی که در برگزاری این جشنواره ورزشی نقش داشته اند، گفت: قرار است این رقابت ها برای غنی تر کردن اوقات فراغت و کشف استعداد در رشته های مختلف به تناسب توانایی و پتانسیل شهرستان در سطح استان برگزار شود.

وی ادامه داد: حضور نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم اهواز در مجلس، فرماندار و دیگر مسئولان در این مراسم نشان می دهد اوقات فراغت و ورزش محلات برای مدیران ارشد استان و شهرستان نیز حائز اهمیت است.