  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

المپیاد محلات اهواز فرصتی برای کشف استعدادهاست

المپیاد محلات اهواز فرصتی برای کشف استعدادهاست

اهواز - مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: هدف از برگزاری المپیاد ورزش محلات اهواز ایجاد شور و نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی در رشته‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری این رقابت ها ایجاد شور و نشاط بین محلات مختلف شهر اهواز و به دنبال آن کشف استعداد در رشته های دارای پتانسیل استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، ضمن قدردانی از کانون محلات اهواز و همه افرادی که در برگزاری این جشنواره ورزشی نقش داشته اند، گفت: قرار است این رقابت ها برای غنی تر کردن اوقات فراغت و کشف استعداد در رشته های مختلف به تناسب توانایی و پتانسیل شهرستان در سطح استان برگزار شود.

وی ادامه داد: حضور نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم اهواز در مجلس، فرماندار و دیگر مسئولان در این مراسم نشان می دهد اوقات فراغت و ورزش محلات برای مدیران ارشد استان و شهرستان نیز حائز اهمیت است.

کد مطلب 6854400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها