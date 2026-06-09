به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور درباره برنامه میدان هنر که از اولین روزهای جنگ رمضان در میدان‌های شهرها، با حضور هنرمندان شروع و به یک جریان فرهنگی و هنری تبدیل شد، توضیح داد: در برخی از شهرها در کنار میدان هنر، تجمعات هنرمندان، شب‌های شعر و شب‌های خاطرات و چندین رویداد با نام‌های مختلف برگزار شد که نقش اساسی در ایجاد شور و شوق مردم در خیابان داشت که تا امروز نیز ادامه دارد.

گفتن لبیکی از جنس هنر

وی افزود: اکنون که به صدمین روز حضور حماسی مردم مبعوث‌گشته نزدیک می‌شویم هنرمندان نیز با الهام از پیام بعثت هنرمندان مقام معظم رهبری، در میدان حضوری مجدد خواهند داشت و به پیام رهبرشان لبیک خواهند گفت؛ لبیکی از جنس هنر که زبان گویا و ماندگار یک حرکت و انقلاب است. هنرمند با حضور خویش، شوری مضاعف در میدان و خیابان برای مردم ایجاد کرده و خواهد کرد. این برنامه با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان بسیج هنرمندان اجرا می‌شود که در اصل صاحبان و جریان‌سازان این حرکت هنرمندان بوده و خواهند بود.

شب‌خیز اظهار کرد: به جا است که از تمام تلاش‌های هنرمندان میدان که شبانه‌روز فعالیت کردند تشکر و قدردانی شود که با حضور خویش باعث امیدآفرینی در بین مردم شدند. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد هنرمندان نقش به‌سزایی در رابطه با آگاه‌سازی، امیدآفرینی و ایجاد آرامش و امنیت ثبت و ضبط وقایع ایفا می‌کنند و نقش کلیدی در کنترل بحران و تبدیل آن به یک فرصت استثنائی دارند. میدان هنر نیز در طی این صد روز با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف توانست این نقش را به خوبی ایفا کند و حضورشان باعث امیدآفرینی مضاعف شد. می‌توان گفت حضور هنرمندان در بحران‌ها و کنار مردم، تولید قدرت و امنیت می‌کند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان در پایان عنوان کرد: هدف ما از اجرای رزمایش میدان هنر در طی این ۳ روز و از ۱۹ تا ۲۱ خرداد همان اهداف و در کنار آن لبیک‌گویی به فرمان رهبر انقلاب است. نقش اساسی هنرمندان این است که ضمن لبیک به فرمان رهبر انقلاب با ثبت و ضبط مجاهدت مردم در خیابان، این حرکت را برای آیندگان ماندگار کنند و این همان بعثت هنرمندان است؛ زیرا زبان هنر است که می‌تواند یک حرکت را ماندگار سازد.