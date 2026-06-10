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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

رشیدی:پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز مجدد دشمن در کمترین زمان و کوبنده بود

رشیدی:پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز مجدد دشمن در کمترین زمان و کوبنده بود

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در پی نقض آتش‌بس و تجاوز مجدد دشمن، نیروهای مسلح در کمترین زمان ممکن پاسخی کوبنده دادند.

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحرکات اخیر و گستاخی‌های جبهه استکبار اظهار کرد: همان‌طور که از قبل به صراحت هشدار داده بودیم، هرگونه تجاوز نسبت به خاک، منافع ملی و حریم ایران اسلامی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد؛ لذا در پی نقض عهد و تجاوز مجددی که از سوی دشمن صورت گرفت، نیروهای مقتدر و مسلح آماده ما در کمترین زمان ممکن، پاسخی فوق‌العاده کوبنده و پشیمان‌کننده به این حمله و نقض آتش‌بس دادند و این آمادگی همواره وجود دارد که هرگونه تعدی دیگری را با شدتی بیشتر و به صورت کوبنده جواب دهند.

وی با تأکید بر اعلام آمادگی صددرصدی و روزافزون یگان‌های نظامی کشور برای سرکوب هرگونه تهدیدی تصریح کرد: همانطور که نیروهای مسلح بارها تاکید کرده اند، به هر تجاوزی، چه در هوا، چه در زمین و چه در دریا نسبت به آب و خاک پاک این کشور پرقدرت‌ از هر زمان دیگری پاسخ خواهند داد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تکرار این تعدی‌ها، منافع دشمن و پایگاه‌های نظامی آن‌ها در سراسر کشورهای منطقه، حتماً مورد آسیب‌های جدی و حملات بسیار مستحکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6856291

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      مرگ بر آمریکا

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