رسانه اسرائیلی: حمله به ضاحیه جنوبی با هماهنگی واشنگتن انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» فاش کرد که حمله اخیر اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت با هماهنگی قبلی میان تل‌آویو و واشنگتن انجام شده و مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا نقش مهمی در جلب حمایت دولت آمریکا از این اقدام داشته است.

بر اساس این گزارش، روبیو، ترامپ را متقاعد کرد که از اقدام اسرائیل در پاسخ به حملات ایران حمایت کند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ترامپ ۱۷ خردادماه در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شده بود که از حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت خوشحال نبوده است.

وی همچنین مدعی شده بود که این حمله بدون هماهنگی وی انجام شده است.