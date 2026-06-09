به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نژادخالقی، صبح سه شنبه ۱۹ خرداد با اشاره به پایش مستمر وضعیت جوی و تحلیل آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان محیط زیست، اعلام کرد: با توجه به پایین بودن شاخصهای آلایندگی و قرار گرفتن آنها در محدوده ناسالم برای گروههای حساس و غیرخطرناک برای عموم، تمامی ادارات در شهر و شهرستان کرمان امروز بهطور عادی فعالیت خود را انجام میدهند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان، با تأکید بر مسئولیتپذیری دستگاهها در مواجهه با تغییرات جوی، افزود: با وجود وضعیت شاخصها، همچنان توصیه میشود گروههای حساس از جمله کودکان، سالمندان و افرادی که دارای بیماریهای تنفسی هستند، در ترددهای خود رعایت نکات بهداشتی را بهطور جدی رعایت کنند تا سلامت آنها حفظ شود.
وی در ادامه با یادآوری تفویض اختیار به شهرستانها، تصریح کرد: همانطور که پیشتر اعلام شده بود، مدیریت شرایط در سطح شهرستانها بهطور کامل بر عهده فرمانداران است و آنها بر اساس گزارشهای لحظهای و پایشهای صورت گرفته در هر منطقه، مسئولیت تصمیمگیری در مورد شرایط مربوط به هر شهرستان را بر عهده دارند.
نظر شما