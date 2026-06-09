به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی آخوندی صبح سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با گرامیداشت یاد شهدا، رزمندگان اسلام و شهدای نیروهای نظامی، انتظامی و دانش‌آموزان، اظهار کرد: قرارگاه‌های ذیل ستاد مدیریت بحران استان از بهمن‌ماه تاکنون به‌صورت مستمر در حوزه‌های مختلف فعال بوده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در حوزه مدیریت بحران بیان کرد: از ابتدای فعالیت قرارگاه‌ها، ۱۶ جلسه قرارگاه عملیاتی مدیریت بحران، ۱۵ جلسه قرارگاه «ایران من» و ۱۶ جلسه کمیته‌های تخصصی ذیل این قرارگاه برگزار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی افزود: در قالب قرارگاه «ایران من» که با محور مشارکت بخش خصوصی و مجموعه‌های غیردولتی شکل گرفته، ۱۹ تفاهم‌نامه شامل هفت تفاهم‌نامه استانی و ۱۲ تفاهم‌نامه شهرستانی منعقد شده تا در شرایط بحرانی ظرفیت مردمی و بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد.

آخوندی ادامه داد: کمیته‌های تخصصی از جمله بازسازی، امداد و نجات، رسیدگی به حقوق مجروحان، بیمه و جبران خسارات در این قرارگاه‌ها فعال هستند و برنامه‌های خود را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

وی یکی از اقدامات شاخص را فعالیت موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی دانست و گفت: حدود ۱۴۰ موکب و ۵۲ ایستگاه صلواتی توسط گروه‌های مردمی، جهادی و فرهنگی در سطح استان برپا شد که بازتاب بسیار خوبی در همراهی مردم با برنامه‌ها و تجمعات داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی همچنین به برخی مصوبات مرتبط با توسعه گلزار شهدا و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم در این حوزه اشاره کرد و خواستار تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای آن شد.