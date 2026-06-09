پایداری شبکه برق خراسان جنوبی با کمک انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر شرایط دمایی استان و کشور با افزایش قابل توجهی همراه بوده و در برخی نقاط افزایش پنج تا ۶ درجه‌ای دما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش دما بر رشد مصرف برق افزود: اوج بار مصرف برق استان تاکنون در ساعات شب به ۳۵۲ مگاوات رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۳۲۰ مگاوات، حدود ۳۰ مگاوات افزایش مصرف را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، برای همه استان‌های کشور هدف‌گذاری کاهش پنج درصدی اوج بار نسبت به سال گذشته ابلاغ شده اما به دلیل افزایش دمای کم‌سابقه، تحقق کامل این هدف در استان تاکنون امکان‌پذیر نشده است.

دادگر با تأکید بر اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف ادامه داد: با وجود فشار وارد شده به شبکه، وضعیت برق استان همچنان پایدار است و در این میان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی نقش بسیار مؤثری در حفظ پایداری شبکه ایفا کرده است.

وی گفت: اکنون بیش از ۱۴۰ مگاوات ظرفیت فعال انرژی تجدیدپذیر در خراسان جنوبی وجود دارد که از ساعات ابتدایی صبح تا غروب وارد مدار تولید می‌شود و کمک قابل توجهی به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و تأمین برق پایدار می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان باعث شده در ساعات روز بخشی از نیاز شبکه بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین شود و فشار کمتری به نیروگاه‌های حرارتی وارد شود.

دادگر با اشاره به مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اظهار کرد: محدودیت‌هایی در حوزه کشاورزی و صنایع مطابق برنامه‌های ابلاغی اعمال شده و همزمان طرح‌های نظارتی و پایش مصرف برق نیز در حال اجرا است.

وی ادامه داد: گشت‌های پایش مصرف برق توسط همکاران شرکت برق در ادارات، دستگاه‌های اجرایی و همچنین معابر شهری به صورت مستمر انجام می‌شود و مشترکان پرمصرف و بدمصرف نیز از طریق تذکر و یادآوری مورد رصد قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه همکاری خوبی از سوی مشترکان در حوزه صرفه‌جویی شکل گرفته است، تصریح کرد: در صورت تداوم همکاری مردم و دستگاه‌ها می‌توان تابستان امسال را با کمترین چالش پشت سر گذاشت.

دادگر همچنین به آخرین وضعیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۸ دستگاه اجرایی استان نیروگاه خورشیدی خود را به بهره‌برداری رسانده‌اند و حدود ۲۰ دستگاه دیگر نیز در حال تکمیل مراحل اجرایی هستند.

وی افزود: روند اجرای این نیروگاه‌ها در جلسات ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر استان به صورت مستمر بررسی و زمان‌بندی دستگاه‌ها کنترل می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای یک پروژه متمرکز با ظرفیت ۶۲۵ کیلووات برای تأمین برق مورد نیاز بخشی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری مجموعه استانداری و دستگاه‌های مرتبط در حال اجرا است و پس از تکمیل، به شبکه متصل خواهد شد.

دادگر تأکید کرد: با توجه به شرایط دمایی پیش رو، به ویژه در تیر و مرداد، مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دو راهبرد اصلی برای عبور از پیک تابستان خواهد بود.