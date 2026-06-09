حجت‌الاسلام احسان فردآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری مراسم دهه اول محرم در تمام شهرستان‌های خوزستان برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی می‌شود این آیین‌ها پرشور و استقبال گسترده مردم برگزار شود.

وی درباره وضعیت تجمعات شبانه در شهرستان‌ها افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، تمامی تجمعات تا اطلاع ثانوی برقرار هستند و این تجمعات حتماً رنگ و بوی حسینی به خود خواهند گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به ضرورت کیفیت‌بخشی به برنامه‌ها گفت: پیشنهاد ما این است که مراسم محوری شهرستان‌ها از نظر زمانی کوتاه‌تر برگزار شود تا مراسم مساجد و حسینیه‌ها پس از نماز مغرب و عشا انجام گیرد و همچنین هیئت‌هایی که از ساعت ۱۰ شب به بعد برنامه دارند بتوانند مراسم خود را برگزار کنند.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای ارتقای سطح مراسم، حضور فعال هیئت‌های مذهبی در تجمع‌های شبانه و واگذاری برگزاری تجمع محوری هر شهرستان به یک هیئت شاخص همان منطقه است.

فردآقایی بیان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، مردم استان می‌توانند از برکات معنوی دهه اول محرم بهره‌مند شوند.