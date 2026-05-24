احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی با مشارکت اداره آموزش و پرورش و انجمن شعر و داستان ساوه، به صورت ویژه برای دانش‌آموزان مدارس شهرستان ساوه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های این کنگره گفت: بخش دانش‌آموزی کنگره در دو قالب «شعر» و «دل‌نوشته» و با موضوعات «امام شهیدان، عاشورای ایران» و «فرشته‌های مدرسه؛ شهیدان طبقه میثاق» برگزار می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را در این محورها ارسال کنند.

جوانمرد، شرایط شرکت در کنگره را منوط به ذکر مشخصات کامل شرکت‌کنندگان شامل نام و نام خانوادگی، پایه تحصیلی، نام مدرسه، نشانی و شماره تماس بر روی آثار دانست و افزود: تنها آثاری داوری می‌شوند که توسط دانش‌آموزان و ساکنان شهرستان ساوه تولید شده باشد.

وی بیان کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا یازدهم تیرماه جاری به واحد فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه تحویل دهند یا از طریق پیام‌رسان واتساپ به شماره‌های درج‌شده در پوستر فراخوان ارسال کنند.

جوانمرد گفت: زمان برگزاری کنگره بیست و چهارم تیر ماه و محل برگزاری، سالن سلمان ساوجی واقع در ساوه، خیابان شریعتی ۱۴ است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه در خصوص جوایز این دوره از کنگره بیان کرد: در این مراسم از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی قدردانی خواهد شد.

وی مجموع جوایز بخش دانش‌آموزی را قابل توجه دانست و گفت: در هر دو بخش شعر و دل‌نوشته برای نفرات اول، دوم و سوم، جوایز نقدی و لوح تقدیر در نظر گرفته شده است و حضور افراد برتر در آیین اختتامیه و قرائت آثارشان برای دریافت جوایز الزامی است.

جوانمرد با دعوت از دانش‌آموزان مستعد برای حضور پرشور در این رویداد فرهنگی تأکید کرد و گفت: امید است پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی گامی مؤثر در گسترش فرهنگ عاشورایی و تقویت فضای ادبی مدارس شهرستان ساوه باشد.