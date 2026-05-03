احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی با محوریت اشعار مرتبط با واقعه عاشورا و شهدای کربلا برگزار میشود و شاعران سراسر کشور میتوانند آثار خود را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.
جوانمرد افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کنگره یازدهم تیرماه تعیین شده و نتایج آثار برگزیده پیش از برگزاری آیین اختتامیه اعلام خواهد شد همچنین آیین پایانی این رویداد فرهنگی نیز بیست و چهارم تیرماه در سالن سلمان ساوجی شهر ساوه برگزار میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه در خصوص جوایز بخش اصلی این کنگره اظهار کرد: در این بخش به نفر اول تندیس کنگره، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۸۰۰ میلیون ریال، به نفر دوم تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۶۰۰ میلیون ریال و به نفر سوم تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش ویژه کنگره نیز برای برگزیدگان تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی در نظر گرفته شده است.
جوانمرد با اشاره به شرایط شرکت در این کنگره گفت: آثار ارسالی باید تایپ شده یا کاملاً خوانا بوده و مشخصات کامل شرکتکنندگان شامل نام، نشانی و شماره تماس در آن درج شود، هر شاعر میتواند حداکثر پنج اثر به دبیرخانه ارسال کند و آثاری که پیشتر در جشنوارهها و همایشهای دیگر حائز رتبه شده باشند. پذیرفته نخواهند شد.
وی همچنین تصریح کرد: حضور برگزیدگان در آیین اختتامیه برای قرائت شعر و دریافت جوایز الزامی است.
جوانمرد گفت: دبیرخانه پنجمین کنگره ملی شعر عاشورایی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه واقع در خیابان شریعتی، شریعتی ۱۰ مستقر است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق راههای ارتباطی اعلامشده به این دبیرخانه ارسال کنند.
