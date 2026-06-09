به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف اظهار کرد: فرش مشهد به عنوان یکی از نمادهای هویتی و تاریخی شهر، به دلیل فرسودگی بناها و مخاطرات جدی ناشی از پوشش‌های چوبی و سیم‌کشی‌های غیراستاندارد، به یک کانون خطر در مرکز شهر تبدیل شده بود؛ لذا مدیریت شهری با اولویت حفظ جان شهروندان و صیانت از میراث ماندگار ملی، پروژه بازسازی اساسی این بازار را در دستور کار قرار داد.

شهردار مشهد گفت: این پروژه در مسیری به طول ۱۱۵ متر و مساحتی بالغ بر ۷۲۰ متر مربع اجرا شده است. یکی از شاخص‌ترین بخش‌های این پروژه، مرمت و احیای ۲۴ گنبد باشکوه و اجرای زیرساخت‌های نوین نورپردازی بوده که جلوه‌ای تازه به این بازار تاریخی بخشیده است.

وی افزود: پروژه مرمت بازار فرش مشهد، به همراه ۱۹ پروژه عمرانی منطقه ثامن به ارزش بیش از یک همت فردا، چهارشنبه ۲۰ خردادماه افتتاح و در اختیار شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی قرار می‌گیرد.