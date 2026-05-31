به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نوبخت اظهار کرد: این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در احیای صنعت فرش دستباف شرق کشور و تثبیت جایگاه تاریخی این شهرستان در حوزه فرش‌بافی ایران باشد که البته این اقدام بعد از گذراندن رقابتی فشرده میان چند شهرستان نصیب تربت‌حیدریه شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه ثبت این نشان جغرافیایی را گامی ارزشمند در مسیر حفظ، صیانت و معرفی هنر اصیل فرش‌بافی عشایری منطقه دانست و گفت: جایگاه فرش بلوچ در صورت لغو تحریم‌ها بسیار حایز اهمیت است، زیرا با کمک فضای مجازی می‌توان یکی از صنایع دستی منحصربفرد تربت‌حیدریه را تقریبا بدون ‌واسطه به بازار جهانی عرضه کرد.

وی میزان تولید فرش در این منطقه را نزدیک به هفت هزار مترمربع در سال دانست و اضافه کرد: به جرائت می‌توان گفت ۹۰ درصد تولید فرش دستبافت تربت‌حیدریه به کشورهای اروپایی صادر و تنها ۱۰ درصد آن در بهترین حالت، جذب بازار داخلی می‌شود.

نوبخت با اشاره به پیشینه تاریخی فرش بلوچ در خراسان گفت: این فرش یکی از اصیل‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فرش‌های عشایری ایران است که ریشه در فرهنگ، سنت و سبک زندگی عشایر بلوچ ساکن شرق خراسان دارد و سال‌هاست در مناطق مختلف این خطه توسط هنرمندان و بافندگان تولید می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه افزود: این فرش‌ها به دلیل نقوش ذهنی‌باف، طرح‌های هندسی، رنگ‌بندی اصیل و کیفیت بالا، همواره جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی و بین‌المللی داشته‌ و دارد.

به گفته وی پیشتر در منطقه تربت‌حیدریه نزدیک به ۲۴ هزار نفر بافنده در سه شهرستان تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات فعال بودند که شمار آنها اکنون به ۱۰ هزار نفر کاهش یافته و برای نزدیک به ۶ هزار نفر از آنان کارت شناسایی صادر شده‌است.

نوبخت اظهار امیدواری کرد: با ثبت ملی این نشان جغرافیایی بار دیگر شاهد رونق کسب و کار فرش بافی و مشاغل وابسته به آن در منطقه تربت‌حیدریه باشیم.