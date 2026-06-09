«نت اقتدار» روایت همدلی ایرانیان با سرود ملی است؛ نت به نت زمزمه شکوه

آزاده شاهرخ مهر تهیه‌کننده برنامه «نت اقتدار» که به عنوان نماینده رادیو آوا به مرحله نهایی جشنواره پژواک راه یافته است درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: برنامه «نت اقتدار» در روزهایی شکل گرفت که همه ما با همدلی درکنار هم ایستادیم تا به دشمن نشان دهیم که ایرانیان همه کنار هم هستند. در روزهای جنگ ۱۲ روزه، همه ایرانیان از هر قوم و نژاد در کنار هم پرچم‌ به دست بودند و نام ایران روی لبشان قرار گرفت که این همدلی و اتحاد هنوز هم ادامه دارد.

وی در ادامه درباره موضوع این برنامه که بیانگر مسیر ساخت سرود ملی ایران است، عنوان کرد: سرود ملی موجب افزایش همبستگی و اتحاد مردم می شود. همین اتحاد است که اگر در هر جای جهان شنیده شود لرزه بر تن دشمنان می اندازد. سرود ملی، یادآور عظمت و اعتبار و قرن ها شکوه و بزرگی وطن است.

شاهرخ مهر اضافه کرد: سرود ملی پیام آور قرن‌ها مبارزه و ایمان و ترقی و تمدن وطنم است. روزهای سخت مبارزه و خون و خاک را تداعی می کند و در برنامه سعی کردیم به پروسه ساخت سرود ملی اشاره کنیم و اتفاقات و مصاحبه ها و نکات مربوط به آن را برای مخاطب بیان کنیم.

این تهیه کننده با اشاره به ارتباط سرود ملی و نام برنامه اظهار کرد: سرود ملی نت هایی از همدلی و همبستگی ما ایرانیان است. هنگامی که در مجامع بین المللی هر کدام از ما ایرانیان، این سرود را با افتخار زمزمه می کنیم و بالارفتن پرچم ایران را مشاهده می کنیم، تمام تاریخ و اصالت این سرزمین را با غرور و اقتدار فریاد می زنیم.

شاهرخ مهر در پایان انگیزه خود از ساخت این برنامه را چنین بیان کرد: در «نت اقتدار» سعی کردیم با مستندسازی سرود ملی و تاریخچه آن، شکوه و اقتدار ایران را نت به نت زمزمه کنیم. برنامه نگاهی دارد به بازخوانی نقش این سرود در تقویت همبستگی و هویت ملی که چطور روی این اتحاد موثر بوده است.