به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود که در موزه سینمای ایران برگزار شد، اظهار کرد: اجازه دهید بنده ابتدا روز بیست و سوم خرداد ماه، روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی را که هم‌زمان با دومین جنگ تحمیلی و حمله رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان بود و سبب شد دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از امرای دفاعی را از دست بدهیم، گرامی بدارم. در طول یک سالی که از این واقعه می‌گذرد، شاهد بودیم که چگونه نیروهای مسلح ما با اقتدار، عزت ملی ما را زنده کردند و چگونه با وحدت و انسجام توانستیم در مقابل رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا ایستادگی کنیم. نباید فراموش کنیم که ایستادگی مردم ایران در ۴۰ روز دفاع مقدس سوم و همچنین در این ایام، نشان از آن دارد که ثابت کردیم همیشه با وحدت می‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.

سخنگوی دولت گفت: همان‌طور که بیان شد، امروز در موزه سینما هستیم؛ موزه‌ای که از جمله موزه‌های فاخر کشور محسوب می‌شود و از میان ۷۰ موزه کشور، با شاخص نگهداری و حفاظت، به عنوان موزه برتر انتخاب شده است. شما در اینجا می‌توانید گنجینه‌ای از عکس‌ها، اسناد، وسایل و تجهیزات قدیمی سینما و شخصیت‌های سینمایی نظیر صداپیشگان و فیلم‌سازان و همچنین پشت‌صحنه‌هایی را که مکتوب و مستند شده‌اند، مشاهده کنید؛ پوسترها و تمام آن مواردی که به عبارتی اجزای سینما را می‌سازند. گنجینه‌های فاخری دارا هستیم. قندیل‌هایی که در اینجا مشاهده می‌کنید، نشانی از زمانی است که ناصرالدین‌شاه سفری به غرب داشت و هنگامی که به یک مکان خاص رفت، احساس کرد این قندیل‌ها زیبا هستند و لذا از آن زمان، این‌گونه طراحی در ایران مرسوم شد. البته اگر ناصرالدین‌شاه سری به غار علیصدر زده بود، حتماً قندیل‌های بزرگ‌تر و زیباتری تهیه می‌کرد.

کاهش حدود ۱۲ میلیون متر مکعب فلرسوزی

مهاجرانی عنوان کرد: در هفته محیط زیست قرار داریم؛ یکی از اقدامات بزرگی که این مجموعه انجام داد، این بود که در راستای فرمایشات ریاست محترم جمهوری، کمک کردند تا شاهد کاهش حدود ۱۲ میلیون متر مکعب فلرسوزی باشیم. این یکی از کارهای بزرگی بود که طبیعتاً به‌ویژه در جنوب کشور که شکایت بسیاری از مردم از فلرسوزی‌هاست، باعث ایجاد رضایتمندی شد. همچنین پایش مداوم حوادث، حتی در ایام جنگ تحمیلی سوم، به صورت مرتب انجام پذیرفت و تاکنون ۱۴ جلسه نیز در راستای برنامه‌هایی که هم در قانون هوای پاک و هم در جهت کاهش آلودگی‌های موجود در کشور دارند، برگزار شده است.

مهاجرانی اظهار کرد: وزیر کار دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ نموده و احکام حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز صادر شده است. همچنین ۸۷۰۰ نفر از حجاج ایرانی به کشور بازگشته‌اند. حجاج در سال گذشته به دلیل هم‌زمانی با آغاز حملات رژیم صهیونیستی و امسال نیز با چالش‌هایی در بازگشت مواجه بودند که امید است سایرین نیز به سلامت بازگردند.



سخنگوی دولت گفت: طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان‌ها (مانا) در راستای قانون برنامه هفتم مبنی بر کوچک‌سازی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی برنامه‌های اصلاحی اجرا خواهد شد. این مسیر با تفویض اختیارات به استانداران و بهره‌گیری از تجربیات تحول‌آفرین آنان در سطح استان‌ها دنبال می‌شود.



مهاجرانی با اشاره به حماسه حضور شبانه مردم در میادین، عنوان کرد: ۱۰۲ شب است که مردم در خیابان‌ها به حفظ انسجام ملی کمک می‌کنند.

وی بیان کرد: با برگزاری اولین کنسرت در شهر تبریز توسط علیرضا قربانی پس از جنگ تحمیلی سوم، امید می‌رود با عادی شدن روال زندگی، فعالیت‌های هنری افزایش یابد.



وی افزود: مراسمی توسط خانه‌های سینما، موسیقی و تئاتر با همکاری اتاق بازرگانی جهت تقدیر از خانواده‌های امدادگران هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس و همچنین برنامه‌ای توسط مرضیه برومند و پرویز پرستویی برای بزرگداشت یاد کودکان میناب در خانه هنرمندان برگزار شد.



مهاجرانی خاطرنشان کرد: ایرانیان با تکیه بر تکثر خود، صدای اقتدار و مظلومیت کشور را به جهانیان می‌رسانند و در راستای حفظ ایران از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

دولت به شدت علاقه‌مند به افزایش مبلغ کالابرگ است



مهاجرانی در ادامه در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ، اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش یک میلیون تومانی مبلغ کالابرگ تأکید دارند، اما دولت به شدت علاقه‌مند به افزایش این مبلغ است، لذا تا زمانی که منبع پایداری برای یک طرح یافت نشود، اجرای آن موجب تزلزل طرح خواهد شد.



سخنگوی دولت گفت: دولت در راستای مهار بنیادین تورم، برای کاهش وابستگی استقراضی به بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و ارتقای انضباط مالی، ارزی و بودجه‌ای تلاش می‌کند. مدیریت هوشمند یارانه‌ها و حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر با دقت دنبال می‌شود تا یارانه‌ها به‌درستی به هدف برسد.



مهاجرانی عنوان کرد: مطابق دستور رئیس‌جمهور، اولویت اصلی یافتن منبع پایدار برای افزایش رقم کالابرگ است. در صورت نیاز، اصلاحیه لازم انجام خواهد شد، اما ساختار بودجه باید دقیقاً متناسب با دخل و خرج کشور تنظیم شود.

مهاجرانی در رابطه با اینترنت اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازگرداندن وضعیت اینترنت به پیش از محدودیت‌های دی‌ماه، نظارت بر نحوه اجرا و میزان تحقق این دستور در حال انجام است.

دغدغه دولت، دسترسی آزاد و کامل مردم به اینترنت است

وی افزود: دغدغه دولت، دسترسی آزاد و کامل مردم به اینترنت است و طبق فرمایشات رهبری شهید، موضوع اصلی، حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان بخشی حقیقی از زیست مردم است.



سخنگوی دولت گفت: دولت در صدد است منویات رهبری شهید و مقام معظم رهبری را در حوزه حکمرانی فضای مجازی به درستی پیاده‌سازی کند. طبق تصمیم و جمع‌بندی ستاد، اینترنت در حال بازگشت به وضعیت پیشین است و روند رفع محدودیت‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود. در حال حاضر برخی مشکلات فنی در این مسیر وجود دارد که ان‌شاءالله برطرف شده و وضعیت به روال قبل باز گردد . تأکید نهایی دولت بر اصل موضوع حکمرانی در فضای مجازی متمرکز است.

مهاجرانی در رابطه با یارانه‌ها، اظهار کرد: یارانه‌ها باید به افرادی اختصاص یابد که این مبالغ در معیشت و زندگی آن‌ها تأثیرگذار باشد. طبق دستور رئیس‌جمهور، وضعیت شش دهک اول باید به‌صورت ویژه بررسی گردد.



سخنگوی دولت گفت: مدیریت هوشمند یارانه‌ها راهکاری است که باید با دقت و درستی بررسی شود. در این زمینه دو بستر سامانه رفاه ایرانیان و نیمرخ یا پروفایل اقتصادی در حال طراحی و اجرا است.



مهاجرانی عنوان کرد: هدف اصلی دولت تخصیص این مبالغ به معیشت افرادی است که این اعداد در زندگی آن‌ها نقش ایفا می‌کند، لذا تلاش می‌شود یارانه‌ها به‌صورت هوشمندانه به جامعه هدف برسد.

سخنگوی‌دولت در خصوص وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: دولت برنامه‌ای را بر پایه دو محورِ کاهش مدت انتظار افراد در صف و افزایش پوشش متقاضیان طراحی کرده است.

وی افزود : عدد پیش‌بینی شده در این حوزه نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری که اعتبار مذکور از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بالغ شده است. بدیهی است این افزایش ۷۵ درصدی به تخصیص سریع‌تر و گسترده‌تر این تسهیلات به افراد بیشتری کمک می‌کند.



مهاجرانی در ادامه درباره صنعت لوازم خانگی بیان کرد: صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع پیشران در حوزه اشتغال، نیازمند مشوق‌هایی است. این پیشنهاد برای بهبود وضعیت سخت صنعت لوازم خانگی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم مطرح شده است؛ با این حال، این موضوع هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که خرید کالا به‌جای وام نقدی الزامی شود.

سخنگوی دولت در رابطه با حل مشکلات مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر از پروژه‌های دولتی است که فارغ از نوع نگاه به شیوه اجرای آن، تکلیفی حاکمیتی و مطالبه‌ای مردمی محسوب می‌شود و باید پیگیری شود. در مسکن مهر دو نوع مالکیت وجود دارد؛ مدل ملکی که عرصه و اعیان متعلق به مالک است و مدل اجاره ۹۹ ساله که اعیان متعلق به متقاضی و عرصه در اختیار دولت قرار می‌گیرد.



وی افزود : طبق قانون، انتقال مالکیت مستلزم ارائه درخواست از سوی فرد است و ساختمان نباید دچار مشکلات حقوقی باشد. فرآیند انتقال مستلزم استعلام از نهادهایی نظیر ثبت املاک و شهرداری برای پایان کار است و نقص در این مراحل موجب تعلل در انتقال می‌ شود.



مهاجرانی عنوان کرد: وزارتخانه در جلسات مشترک با نهادهای ذی‌ربط، پیگیر تحقق این موضوع است و مسئله عدم ابلاغ دستورالعمل به برخی شرکت‌های مسکن مهر را پیگیری و نتایج را اعلام خواهد کرد. از سویی در حال حاضر دو مانع اصلی شامل عدم ارائه برخی درخواست‌ها و وجود مشکلات حقوقی در فرآیند انتقال است که حتماً پیگیری خواهد شد.

مهاجرانی در رابطه با مشکلات دارو در کشور، اظهار کرد: دولت نسبت به تکلیف خود در کاهش رنج بیماران و رفع نگرانی‌های ناشی از هزینه‌های درمان و قیمت دارو آگاه است. اصلاح نظام درمان از کلان‌برنامه‌های دولت محسوب می‌شود؛ با این حال، آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف، فشارهایی را بر مردم تحمیل کرده است که دولت از آن اطلاع دارد.

واردات سریع و هوشمند دارو بر اساس میزان کمبودها و نیاز لحظه‌ای



سخنگوی دولت گفت: وزارت بهداشت راهکارهای اساسی را دنبال می‌کند که اولین مورد، واردات سریع و هوشمند دارو بر اساس میزان کمبودها و نیاز لحظه‌ای است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، ارتقای سطح پوشش بیمه‌ای و تقویت تولید داخل از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه است. اگرچه تولید داخلی دارو از دستاوردهای ارزشمند سنوات گذشته است، اما همچنان به واردات بسیاری از داروها نیاز داریم.



وی با اشاره به مشکلاتی که دشمنان به لحاظ تحریم و جنگ برای تامین دارو در کشور ایجاد کرده‌اند، بیان کرد: مدعیان حقوق بشر با تحریم‌های پیشین و تبعات شرایط کنونی، جان مردم را هدف گرفته‌اند و حجم مشکلات فعلی ناشی از تداوم همین فشارهاست.

سخنگوی دولت در خصوص مشکل ناترازی برق و برنامه دولت جهت تقسیم فشار این کمبود میان بخش تولید و خانگی اظهار کرد: ما باید برنامه‌ها را از دو منظر بررسی کنیم؛ یکی از منظر تولید و اقداماتی که وزارت نیرو در حوزه تولید انجام می‌دهد.



وی افزود: اقداماتی نظیر توسعه ظرفیت نیروگاهی، تکمیل پروژه‌هایی که در شبکه برق وجود داشت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تعمیرات اساسی واحدها در این راستا است که به آن‌ها پاسخ می‌دهم. در سوی دیگر، موضوعی است که در بخش مصرف قرار دارد و تولید و مصرف باید با یکدیگر هماهنگ شوند؛ مفهوم ناترازی این است که میان تولید و مصرف شاهد تفاوتی معنادار هستیم.



سخنگوی بیان کرد: آنچه مشخص می‌کند که تا چه میزان احتمالاً قطعی برق خواهیم داشت، با توجه به گرمای هوا و همراهی که مردم عزیز انجام می‌دهند، از اکنون به طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست. تأکید ریاست محترم جمهوری بر این بوده است که مصرف را تا حد امکان کاهش دهیم و اگر هر یک از ما بتوانیم ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته باشیم، شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.



وی با اشاره به برخورد با سودجویان، گفت : یقیناً در مدیریت مصرف با کسانی که به صورت سودجویانه برخورد و استفاده می‌کنند حتماً برخورد می‌شود و طبیعتاً با افرادی که قصد استفاده غیرمجاز از برق را دارند، حتماً برخورد صورت می‌گیرد.

تاب‌آوری اقتصادی و روانی شهروندان کاهش یافته است

سخنگوی دولت در رابطه با برنامه‌های دولت برای افزایش تاب آوری مردم در معیشت، اظهار کرد: شرایط دشواری بر جامعه تحمیل شده و تاب‌آوری اقتصادی و روانی شهروندان را کاهش داده است. جنگ‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شوند؛ چنان‌که نبرد روسیه و اوکراین بر قیمت اقلام در ایران اثر گذاشت و در وضعیت فعلی که کشورمان که در حال دفاع است، طبعا این فشارها برای خودمان نیز تشدید می‌شود.



سخنگوی دولت گفت: دولت با تمام توان برای حل معیشت مردم تلاش می‌کند و دو مسیر مکمل را جهت بهبود اوضاع در دستور کار دارد. مهار تورم که در سطح بالایی قرار دارد، اولویت اصلی است.



مهاجرانی عنوان کرد: با وجود هزینه‌های ناشی از مقاومت، صیانت از اشتغال و معیشت ضروری است و بازسازی سریع صنایع آسیب‌دیده برای رونق اقتصاد کلان و کاهش فشار بر بیمه بیکاری در اولویت اول قرار دارد.



وی بیان کرد: دولت به دنبال تثبیت امنیت غذایی از طریق طرح کالابرگ و افزایش رقم آن با اتکا به منابع پایدار است.همچنین کنترل تورم از طریق انضباط مالی و سخت‌گیری‌های بودجه‌ای دنبال می‌شود.



مهاجرانی با بیان آنکه اجرای برنامه‌های پیشران نظیر اقتصاد دریامحور و توسعه کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب در حال پیگیری است، گفت : دولت با تمام توان در میدان حضور دارد و ریاست جمهوری بر موضوع معیشت تأکیدی بسیار جدی دارد.

برخورد منصفانه با مستأجران امری ضروری است

مهاجرانی در خصوص برنامه حمایتی دولت در حمایت از مستاجران، اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، نیاز برخورد منصفانه با مستأجران امری ضروری است. اگرچه تعداد اندکی از مالکان همراهی لازم را ندارند، اما اکثر مردم ایران در سختی‌ها همواره همدل بوده‌اند چنانچه از سال ۱۳۹۸ و با آغاز دوران کرونا ، شاهد همراهی گسترده همگان بودیم.



سخنگوی دولت گفت: دولت پیگیر مسیرهای حمایتی است، اما با توجه به قرارگیری بخشی از کار در قوای دیگر، مسئولیت به استانداران به عنوان رؤسای شورای مسکن استان‌ها سپرده شده است، تا متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری کنند. دولت بر تأمین مسکن ارزان‌قیمت، مسکن کارگری و همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازمان‌های مختلف جهت ساخت مسکن شهری و روستایی تأکید دارد.



مهاجرانی در رابطه با برنامه‌های نظارتی دولت برای بخش مسکن، عنوان کرد: برنامه‌های نظارتی دقیقی پیش‌بینی شده است؛ از جمله تجربه موفق تشکیل قرارگاه نظارتی در استان همدان که در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شد، لذا استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌های محله‌محور از اولویت‌های جدی دولت است که به مدیریت بهتر این حوزه کمک خواهد کرد.

سخنگوی دولت در رابطه با جام پیش‌بینی‌های لازم شرایط جنگی در بودجه ۱۴۰۵ به دلیل وجود احتمال بروز جنگ علیه کشور، اظهار کرد: ساختار بودجه معمولاً بر مبنای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های کشور برای سال آینده تنظیم می‌شود، لذا بودجه بر پایه جنگ تدوین نمی‌شود، بلکه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای استوار است.



وی افزود : دولت از ابتدای استقرار و با پیش‌بینی شرایط، به‌ویژه انتخابات ایالات متحده در آذر ۱۴۰۳، برنامه شرایط اضطرار و در بهمن ۱۴۰۴ برنامه پایداری اقتصادی را به تصویب هیئت وزیران رساند. از طرفی چنانچه نیاز به اصلاحات در بودجه باشد، حتماً اقدام خواهد شد، اما تأکید بر این است که بودجه باید هماهنگی بین درآمد و مخارج دولت را ایجاد کند.



وی ادامه داد در خصوص آسیب‌دیدگان از جنگ، اقامت خارج از منزل یا سکونت در هتل و منازل دیگران بسیار دشوار است، لذا موضوع آسیب‌دیدگان به صورت جدی در حال پیگیری بوده و با واگذاری امور و تأمین بودجه صورت‌گرفته، مطالبات این عزیزان دنبال می‌شود که امید است که این موضوع هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

نظارت دقیق بر فرآیندهای نقل و انتقال منابع بلوکه شده

مهاجرانی در خصوص منابع ارزی بلوکه شده کشور اظهار کرد: تمام فرآیندهای نقل و انتقال این منابع تحت نظارت دقیق قرار دارد.



وی افزود: به دلیل پیگیری موضوع در سطوح کارشناسی و سیاست‌گذاری کلان، امکان بیان جزئیات بیشتر وجود ندارد؛ چراکه طرح برخی مسائل در رسانه‌ها با مصالح ملی سازگار نیست.



سخنگوی دولت بیان کرد: دولت در راستای تأمین منافع ملی و مصالح مردم از هیچ حقی چشم‌پوشی نخواهد کرد. برای احقاق حقوق ملت، از تمامی ابزارهای موجود اعم از دیپلماسی و توان دفاعی کشور استفاده خواهد شد. صیانت از حقوق مردم اولویت اصلی است.

سخنگوی دولت در رابطه با تعیین تکلیف واحدهای آپارتمانی سامانه ساغر، اظهار کرد: این پروژه‌ها با پیچیدگی‌های حقوقی و شهرسازی مواجه هستند. برخی املاک دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه‌های پرداخت نشده، تخلفات پارکینگ و اضافه بنای غیرمجاز می‌باشند.



سخنگوی دولت گفت: ضرورت تأمین ایمنی و تأییدیه آتش‌نشانی نیز از دلایل کندی روند کار است، اما موضوع جهت نهایی شدن در حال بررسی است.



مهاجرانی در رابطه با حمله نیروهای مسلح کشورمان به سرزمین‌های اشغالی که به دلیل نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته بود خاطرنشان کرد: ایران و لبنان نه نیابتی یکدیگرند و نه برای هم می‌جنگند، بلکه دارای دشمنی مشترک هستند که هدفش نابودی لبنان و تجزیه و تضعیف و بدون هویت کردن ایران است.



مهاجرانی عنوان کرد : طبق تأکید رهبری، رژیم صهیونیستی و امریکا با ما دشمنی تمدنی دارند و ایران برای احقاق حقوق مردم از هر دو مسیر دیپلماسی و قدرت دفاعی استفاده خواهد کرد.



وی بیان کرد: تیم دیپلماسی شامل آقایان قالیباف و عراقچی، به دلیل سوابق رزمندگی، شناخت دقیقی از میدان و دیپلماسی دارند.



سخنگوی دولت در پایان برای فعالان عرصه دیپلماسی و همچنین نیروهایی که قدرت دفاعی بومی ایران را پای لانچرها به نمایش می‌گذارند، آرزوی موفقیت کرد.