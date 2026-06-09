پیشنهاد وزیر ورزش به فدراسیون ووشو؛ از مربی تالوی چینی استفاده کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، یکصدوسیودومین نشست کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی به بررسی آخرین وضعیت عملکرد تیمهای ملی ووشو برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص داشت.
این نشست صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران وزیر، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سرپرست کاروان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ و ارکان فدراسیون ووشو برگزار شد.
جلسه کارشناسی فدراسیون ووشو در حالی تشکیل شد که کادر فنی تیمهای ملی ساندا و تالوی بانوان و آقایان به تفکیک شرح حالی از نفرات حاضر در اردوی این تیمها ارائه و پیشبینی خود را از میزان مدالآوری این رشته در بازیهای آسیایی مطرح کردند.
آنچه که از نظرات کارشناسانه سرمربیان تیمهای ملی ووشو در این نشست به دست آمد، این بود که کسب دو مدال طلا در تیمهای ملی ساندای آقایان و بانوان قطعی است.
عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم و دیانا رحیمی در وزن ۶۰ کیلوگرم، ووشوکارانی هستند که امید بالایی به قهرمانی آنها در تیم ملی ساندا وجود دارد.
در تیمهای ملی تالو نیز این امیدواری وجود دارد که نمایندگان ایران بتوانند به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنند، اما از آنجا که ترکیب تیمها نهایی نشده و رقابتهای انتخابی در جریان است، اظهارنظری صریح درباره کسب طلای این تیمها مطرح نشد.
به هر شکل از آنجا که ووشو، طی چهار دوره اخیر بازیهای آسیایی سهمی چشمگیر در سبد مدالی کاروان ورزش کشور در این آوردگاه بزرگ داشته و جزو رشتههای پرافتخار بوده است، همواره از سوی وزارت ورزش و جوانان این انتظار وجود دارد که در بازیهای پیش رو نیز دست به کار مهمی بزند و سه مدال طلا را در کارنامه داشته باشد.
فدراسیون ووشو هم در این راستا از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تقاضای مساعدت ویژه داشت تا در سه ماه باقیمانده تا بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، نیازهای مالی تیمهای ملی برای شرکت در تورنمنتها و اردوهای تدارکاتی تأمین شود.
وزیر ورزش و جوانان در همین راستا دستور داد تا همکاریهای لازم برای مرتفع کردن دغدغههای فدراسیون ووشو صورت بگیرد.
دکتر دنیامالی همچنین پیشنهاد حضور چند هفتهای تیم ملی تالو را در یکی از کمپهای پیشرفته چین را مطرح کرد. وی با تأکید بر اینکه مدالآوری در رشته نمایشی تالو به اندازه ساندا پراهمیت است، توصیه کرد با هدف ارتقای سطح تالوکاران بهتر است مدتی زیر نظر یکی از مربیان تراز اول چین که مهد ووشوی دنیاست، تمرین کنند.
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