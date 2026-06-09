۶۱ کیلو تریاک در نائین کشف شد؛ دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات مقابله‌ای پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال محموله‌ای از مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی مطلع شدند.

وی افزود: با دریافت این گزارش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی با استقرار در محور مورد نظر و انجام کنترل‌های هدفمند، سرانجام دو دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی سواری مرتبط با این محموله را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین ادامه داد: مأموران پس از اطمینان از صحت موضوع، طی عملیاتی ضربتی و هماهنگ خودروهای مورد نظر را متوقف کرده و در بازرسی دقیق از آن‌ها مقدار ۶۱ کیلو و ۳۶۴ گرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

براهیمی با اشاره به دستگیری سه نفر در این رابطه تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: مبارزه با سوداگران مرگ به صورت شبانه‌روزی در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با هرگونه فعالیت در زمینه توزیع و جابه‌جایی مواد مخدر برخورد قاطع خواهند داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق مواد مخدر، موضوع را از طریق تماس با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و افزود: همکاری و مشارکت مردم یکی از مؤثرترین عوامل در ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در جامعه است.