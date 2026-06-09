به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه نوسان محدودی را تجربه کرد؛ در حالی که معاملهگران تحولات مربوط به آتشبس اعلامشده میان ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین نشانههای احتمالی از کاهش تنشها در خاورمیانه را ارزیابی میکنند. در عین حال، نگرانیها درباره تورم و مسیر نرخ بهره آمریکا همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۴۳۳۵ دلار و ۴۸ سنت رسید. همچنین بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۰۳ درصد کاهش به ۴۳۶۲ دلار و ۳۰ سنت رسید. در جلسه معاملاتی پیشین، قیمت طلا به پایینترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته سقوط کرده بود.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیسیام ترید، اعلام کرد بازار طلا در فضایی آرام معامله میشود و سرمایهگذاران نسبت به پایداری آتشبس میان ایران و رژیم صهیونیستی تردید دارند. به گفته وی، معاملهگران پیش از انتشار دادههای مهم تورم آمریکا که میتواند بر چشمانداز سیاستهای فدرال رزرو اثرگذار باشد، با احتیاط عمل میکنند.
ایران و رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کردند حملات علیه یکدیگر را متوقف کردهاند، هرچند تهران هشدار داده در صورت تداوم حملات علیه حزبالله در لبنان، امکان از سرگیری درگیریها وجود دارد.
در حوزه سیاست پولی، بانک گلدمن ساکس پیشبینی کرده است فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ بدون تغییر حفظ کند و آغاز کاهش نرخها را به سال ۲۰۲۷ موکول کند. این برآورد بر پایه تداوم رشد فعالیتهای اقتصادی و بهبود بازار کار آمریکا ارائه شده است.
در حال حاضر، معاملهگران بیش از ۷۰ درصد احتمال میدهند نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه دسامبر افزایش یابد. سرمایهگذاران همچنین در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا برای ماه مه هستند که روز چهارشنبه منتشر میشود و میتواند جهتگیری سیاست پولی را روشنتر کند.
به گفته واترر، بازگشت قیمت طلا به سطح ۵۵۰۰ دلار تا پایان سال همچنان محتمل است؛ سناریویی که میتواند با حمایت تقاضای بانکهای مرکزی محقق شود، اما تحقق آن مستلزم کاهش همزمان قیمت نفت، بازده اوراق قرضه و ارزش دلار خواهد بود.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۹۲ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۹۶ سنت رسید و پلاتین با رشد ۰.۰۹ درصدی در سطح ۱۷۶۱ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.
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