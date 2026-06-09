فرمانده انتظامی پاکدشت: ۴ قاچاقچی انسان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولیخانی، از شناسایی و پلمب یک محل نگهداری غیرمجاز اتباع خارجی در پاکدشت خبر داد.
ولیخانی در ادامه، اظهار کرد: در اجرای طرح جمعآوری اتباع غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت پاکدشت موفق شدند محل نگهداری ۶۶ تبعه غیرمجاز را در محدوده روستای الوئک شناسایی کنند.
وی افزود: پس از هماهنگیهای قضائی، مأموران به محل مورد نظر ورود کرده و ضمن دستگیری ۴ نفر از قاچاقبران اتباع، ۶۶ تبعه غیرمجاز را از این محل خارج و جمعآوری کردند.
فرمانده انتظامی پاکدشت تصریح کرد: متهمان دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و اتباع غیرمجاز نیز برای طرد و عودت به کشور مبدأ، به کمپ نگهداری اتباع بیگانه تحویل داده شدند.
ولیخانی در ادامه از جمعآوری ۹۰ معتاد متجاهر در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: در قالب طرح آرامش در شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۹۰ معتاد متجاهر را جمعآوری و برای فرآیند ترک اعتیاد و بازتوانی، به کمپ ترک اعتیاد فشافویه منتقل کردند.
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