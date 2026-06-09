به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز، از پرداخت وام ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه جامعه ایثارگری اعم از خانواده شهدا و ایثارگران، جانبازان و آزادگان از سوی بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی خبر داد.

اروز تصریح کرد: سهمیه وام ودیعه مسکن را بانک مرکزی بر اساس جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دهک‌های یک تا سه جامعه هدف تخصیص داده است که پس از توزیع استانی توسط بانک‌های عامل می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند. با توجه به محدودیت سهمیه اولویت از سوی استان‌ها اعمال می‌شود.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشتن در دهک‌های ۱ الی ۳ درآمدی و فاقد مسکن بودن متقاضی است همچنین این جامعه ایثارگری که وام مسکن دریافت کرده‌اند و در حال حاضر قسط آنها تمام شده است و صاحب مسکن نیستند می‌توانند این وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.