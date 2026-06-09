دقت در نسبت علوم انسانی غربی با فرهنگ ایرانی و اسلامی بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه با حضور استادان، پژوهشگران و همکاران این مرکز علمی پژوهشی برگزار شد. در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات دکتر نجفی، رئیس پیشین پژوهشگاه؛ طی حکمی دکتر سیدمحمدرضا امیری طهرانی بهعنوان رئیس جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معرفی شد.
ابطحی: حل ابرچالشها هم راهکار فنیمهندسی دارد و هم راهکار علوم انسانی
در ابتدای این مراسم سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نظریه «اقتصاد مقاومتی» رهبر شهید انقلاب گفت: برخی نظریهها سالها طول میکشد تا آزموده شوند اما نظریه اقتصاد مقاومتی هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ اخیر آزموده شد و در حوزه تابآوریهای دفاعی، قضایی صنعتی و ... آثار خودش را نشان داد که جامعه علمیپژوهشی ما باید بیشتر به این موارد توجه کند.
ابطحی در ادامه با اشاره به منابع غنی و موقعیت سرزمینی ایران تأکید کرد: ما منابع غنی و تاریخ کهنی داریم و همچنین در برابر دشمنان تسلیم ناپذیریم و اینها باعث میشود همیشه شرایط ویژهای داشته باشیم و باید با اتکا به توانمندیها و ظرفیتهای خودمان باور کنیم که «العلم سلطان».
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به منشأ فنی و مهندسی برخی از چالشها و ناترازیها در کشور مانند ناترازی انرژی، آلودگی هوا، تأمین آب و... تأکید کرد: اما اکثر ابرچالشها در حوزه علوم انسانی است، بهطور مثال همین موضوع صرفهجویی انرژی با مهندسی و مسائل فنی چندان کاهش نمییابد و با تغییر رفتار (فرهنگسازی) است که میتوانیم در این زمینهها به کشور کمک کنیم و چنین مسائلی را باید بیشتر در پژوهشهایمان مورد توجه قرار دهیم.
ابطحی در بخش پایانی سخنانش، ضمن تشکر از زحمات موسی نجفی و آرزوی موفقیت برای دکتر امیری طهرانی یادآور شد: در وزارت علوم، دفتری با عنوان «کلان مسئلهها» وجود دارد که به باور وزارت علوم، ما میتوانیم با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از این ظرفیت در حل مسائل و مشکلات کشور، استفاده کنیم. وی اظهار امیدواری کرد دکتر امیری طهرانی با بهرهگیری از همه ظرفیتها و امکانات موجود در پژوهشگاه، در جهت ارتقاء هرچه بیشتر جایگاه این مرکز پژوهشی حرکت کند.
امیری طهرانی زاده: با بهرهگیری از همفکری، مشارکت و همکاری تمام اعضای خانواده بزرگ پژوهشگاه به هدف میرسیم
سپس امیری طهرانیزاده، سرپرست جدید پژوهشگاه ضمن عرض سلام و خیرمقدم به حاضران در مراسم بهویژه دکتر ابطحی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگهای تحمیلی را گرامی داشت. دکتر طهرانی با اشاره به اهمیت و جایگاه اعتماد متقابل میان مدیران و اعضای آن بهعنوان بزرگترین سرمایه یک سازمان در جهت رشد و ارتقاء آن گفت: شرط پاسداشت این اعتماد، بهرهگیری از همفکری، مشارکت و همکاری تمام اعضای خانواده بزرگ پژوهشگاه اعم از اعضای هیئت علمی و همکاران غیرعلمی است. اگر در سازمانی این اعتماد متقابل و این سرمایه انسانی وجود نداشته باشد، طبیعتاً آن سازمان رو به سستی خواهد گرایید و کارایی کامل مدیریت محقق نخواهد شد. وی همچنین بر اهمیت تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشگاه در مدیریت پژوهشگاه بهعنوان بزرگترین مرکز پژوهشی علوم انسانی کشور تأکید کرد.
سرپرست جدید پژوهشگاه در ادامه با اشاره به رویکرد پژوهشی پژوهشگاه، به نسبت میان علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مسائل مختلف کشور پرداخت و گفت: خاستگاه علوم انسانی، غرب بوده و طبیعتاً ارزشهای دیگری را با خود به همراه دارد و توجه و دقت در ربط و نسبت این علوم انسانی با فرهنگ و ارزشهای ما اعم از ایرانی یا اسلامی بسیار مهم است. وی تأکید کرد: اگر این ربط و نسبت میان علوم انسانی و مباحث فرهنگی و اجتماعی کشور را مدنظر قرار دهیم، میتوانیم همسویی میان فعالیت پژوهشکدههای مختلف پژوهشگاه ایجاد کنیم و در حوزههای مختلف همچون علوم اجتماعی و نسبت آن با فرهنگ و ارزشهای ما؛ ارتباط و نسبت میان مبانی اندیشهای ما با مبانی متافیزیکی فلسفه و فلسفه علم و نیز سایر حوزهها، این رویکرد پژوهشی را به عنوان نخ تسبیح و وحدتبخش به فعالیتهای پژوهشگاه دنبال کنیم.
طهرانی در خاتمه ضمن قدردانی از خدمات دکتر نجفی، اعضای هیئت رئیسه و مدیران و اعضای پژوهشگاه در طول دوره تصدی مدیریت پژوهشگاه، اظهار امیدواری کرد با بهرهگیری از همکاری و مشارکت اعضای پژوهشگاه و نیز جلب مشارکت اعضای جامعه نخبگان و علمی کشور و سایر نهادهای علمی و اجرایی کشور، در جهت تحقق اهداف پژوهشگاه گامهای مؤثری برداشته شود.
نظر شما