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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

تأکید بر ارتقای استاندارد کتابخانه‌ای در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا

تأکید بر ارتقای استاندارد کتابخانه‌ای در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا

همدان-مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا، نیازمند انطباق با استانداردهای حرفه‌ای کتابداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی صبح یکشنبه در جریان بازدید از کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، بنیاد بوعلی‌سینا و دست‌اندرکاران این مرکز در حفظ و تقویت کتابخانه بوعلی اظهار کرد: کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا یکی از گنجینه‌های علمی و فرهنگی استان همدان محسوب می‌شود که در دهه‌های متمادی، نقشی کلیدی در پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی ایفا کرده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه افزود: سابقه تأسیس و حیات فرهنگی این کتابخانه، پیوندی ناگسستنی با میراث علمی شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا و هویت فرهنگی شهر همدان دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با گرامیداشت یاد و نام خیران و پیشگامان فرهنگی که در غنای منابع این کتابخانه نقش‌آفرین بوده‌اند، تصریح کرد: نقش شخصیت‌های فرهیخته‌ای همچون زنده‌یادان عباس زند، قاسم برنا، یاور همدانی، هادی پنبه‌ای و نصرالله آژنگ در اهدای کتاب و حمایت‌های علمی، سهمی ماندگار و شایسته پاسداشت در تاریخ فرهنگی همدان است.

وی همچنین با تجلیل از تلاش‌های چندین‌دهه‌ای کتابداران و کارشناسان این مجموعه، به‌ویژه خانم مولود ولدی، خاطرنشان کرد: تعهد و دلسوزی همکاران این مرکز در حفظ و اشاعه منابع علمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود که استمرار فعالیت این کتابخانه مرهون آن است.

زارعی بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های موجود برای نسل جوان، دانشجویان و پژوهشگران تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، توسعه خدمات حضوری و غیرحضوری و استفاده از بسترهای الکترونیکی، دسترسی جامعه علمی به منابع این مجموعه را تسهیل کرد.

وی در پایان، با اشاره به جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان نهاد مادر در این حوزه، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی استان تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا، نیازمند انطباق با استانداردهای حرفه‌ای کتابداری است و این امر می‌تواند زمینه صیانت بهینه از میراث مکتوب و افزایش بهره‌مندی پژوهشگران را فراهم آورد.

کد مطلب 6852561

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