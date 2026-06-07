به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی صبح یکشنبه در جریان بازدید از کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، بنیاد بوعلی‌سینا و دست‌اندرکاران این مرکز در حفظ و تقویت کتابخانه بوعلی اظهار کرد: کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا یکی از گنجینه‌های علمی و فرهنگی استان همدان محسوب می‌شود که در دهه‌های متمادی، نقشی کلیدی در پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی ایفا کرده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این مجموعه افزود: سابقه تأسیس و حیات فرهنگی این کتابخانه، پیوندی ناگسستنی با میراث علمی شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا و هویت فرهنگی شهر همدان دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با گرامیداشت یاد و نام خیران و پیشگامان فرهنگی که در غنای منابع این کتابخانه نقش‌آفرین بوده‌اند، تصریح کرد: نقش شخصیت‌های فرهیخته‌ای همچون زنده‌یادان عباس زند، قاسم برنا، یاور همدانی، هادی پنبه‌ای و نصرالله آژنگ در اهدای کتاب و حمایت‌های علمی، سهمی ماندگار و شایسته پاسداشت در تاریخ فرهنگی همدان است.

وی همچنین با تجلیل از تلاش‌های چندین‌دهه‌ای کتابداران و کارشناسان این مجموعه، به‌ویژه خانم مولود ولدی، خاطرنشان کرد: تعهد و دلسوزی همکاران این مرکز در حفظ و اشاعه منابع علمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود که استمرار فعالیت این کتابخانه مرهون آن است.

زارعی بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های موجود برای نسل جوان، دانشجویان و پژوهشگران تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، توسعه خدمات حضوری و غیرحضوری و استفاده از بسترهای الکترونیکی، دسترسی جامعه علمی به منابع این مجموعه را تسهیل کرد.

وی در پایان، با اشاره به جایگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان نهاد مادر در این حوزه، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی استان تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در کتابخانه آرامگاه بوعلی‌سینا، نیازمند انطباق با استانداردهای حرفه‌ای کتابداری است و این امر می‌تواند زمینه صیانت بهینه از میراث مکتوب و افزایش بهره‌مندی پژوهشگران را فراهم آورد.