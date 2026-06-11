فراخوان طرح و فیلمنامه داستانی «سرو سهی» در همدان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان همدان با هدف ثبت روایت‌های مردمی از دوران دفاع مقدس و کشف استعدادهای جدید، فراخوان ارسال طرح و فیلمنامه داستانی با عنوان «سرو سهی» را منتشر کرد.

این رویداد فرهنگی با شعار «ایستاده‌ایم به قد قامت» برگزار می‌شود و هدف اصلی آن ثبت هنری روایت‌های مردمی از جنگ، پرورش استعدادهای جوان در حوزه فیلمنامه‌نویسی و حمایت از تولید آثار داستانی با محوریت مقاومت ملی ایران است.

محورهای فراخوان «سرو سهی» شامل روایت شب‌های جنگ در خیابان‌ها و محله‌ها، کودک و نوجوان در مواجهه با جنگ و مقاومت، زندگی مردم در روزها و شب‌های جنگ، جلوه‌های ایثار، همدلی و مقاومت مردمی، شهدای «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» در استان همدان و روایت‌های بومی از جنگ و مقاومت در استان همدان می‌شود.

این فراخوان در دو بخش «طرح داستانی» و «فیلمنامه داستانی» برگزار می‌شود و قالب‌های پذیرش آثار شامل فیلمنامه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای و فیلمنامه‌های کوتاه (تا ۳۰ دقیقه) است.

شرکت در این رویداد برای جوانان در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال آزاد است و آثار ارسالی باید دارای نگاهی خلاقانه، داستان‌محور و هنرمندانه باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل نام و نام‌خانوادگی و شماره تماس تا پایان مردادماه سال جاری از طریق پیام‌رسان‌های «ایتا» و «بله» به شماره ۰۹۹۱۲۲۱۵۴۴۳ یا شناسه کاربری ARTHAMEDAN1@ به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند.

بر اساس اعلام حوزه هنری استان همدان، به آثار برتر در هر بخش جوایزی اهدا خواهد شد و برگزیدگان این فراخوان از حمایت‌های ویژه برای تولید و ساخت فیلمنامه برخوردار خواهند شد.