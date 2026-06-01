محمدرضا شفاه تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح «قرار» اکران فیلم کوتاه و اختصاص سانسهایی به نمایش آثار کوتاه در سینماهای کشور که به همت انجمن سینمای جوانان ایران در حال انجام است، گفت: هر تلاشی که بتواند فیلم کوتاه را به مخاطبان گستردهتری برساند، قابل احترام و ستایش است و این اتفاق را باید مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اینکه موفقیت چنین طرحی به عوامل متعددی وابسته است، افزود: واقعیت این است که سینما به عنوان محلی که مخاطب برای تماشای فیلم بلند به آن مراجعه میکند، لزوما شاید بهترین بستر برای نمایش فیلم کوتاه نباشد. مخاطب با ذهنیت مشخصی وارد سالن سینما میشود و معمولاً انتظار دارد اثری را ببیند که با تعریف رایج فیلم سینمایی مطابقت داشته باشد.
شفاه عنوان کرد: بنابراین اگر قرار باشد فیلم کوتاه در سالنهای سینمایی اکران شود، شاید بهتر باشد این اتفاق در سینماها یا سالنهایی رخ دهد که مخاطبان خاصتر و جدیتری دارند؛ مخاطبانی که اساساً برای تجربههای متفاوت سینمایی به آن فضا مراجعه میکنند.
این تهیهکننده با اشاره به اهمیت انتخاب مخاطب هدف در موفقیت اکران فیلم کوتاه گفت: به نظرم انتخاب مخاطب و انتخاب سالن مناسب از مهمترین متغیرهای موفقیت چنین طرحهایی است. اگر این ۲ مؤلفه به درستی انتخاب نشوند، ممکن است اهداف مورد انتظار محقق نشود.
وی با اشاره به شرایط فعلی سینما در کشور عنوان کرد: امروز حتی برای فیلمهای بلند نیز جذب مخاطب کار سادهای نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که متقاعد کردن مخاطب برای خرید بلیت و تماشای فیلم کوتاه کار دشواری است.
شفاه در ادامه راهکاری را برای دیده شدن آثار کوتاه پیشنهاد کرد و گفت: به اعتقاد من باید بیش از گذشته به روشهای پخش آنلاین فکر کرد. تلفنهای همراه، تبلتها و دسترسی آسان مخاطبان به فضای آنلاین باعث شده ضریب نفوذ این بسترها بسیار بیشتر از گذشته باشد.
وی افزود: در میان انواع روشهای نمایش آنلاین، پلتفرمهای نمایش خانگی و سامانههای پخش اینترنتی میتوانند بهترین فرصت را برای فیلم کوتاه فراهم کنند. ترکیبی از روشهای پخش آنلاین و اکران علاوه بر دیده شدن فیلم کوتاه میتواند به بازگشت بخشی از سرمایه فیلمسازان نیز کمک کند و همین مسئله اهمیت زیادی دارد.
این تهیهکننده با اشاره به اینکه موفقیت هر اثر نمایشی به میزان توانایی آن در ایجاد بازار وابسته است، عنوان کرد: هر روشی که بتواند مارکت بزرگتر و واقعیتری برای یک اثر ایجاد کند، شانس موفقیت بیشتری خواهد داشت. در مورد فیلم کوتاه نیز همین موضوع صدق میکند.
این تهیهکننده اظهار کرد: پلتفرمهای آنلاین علاوه بر فراهم کردن امکان دیده شدن گستردهتر، میتوانند به شکلگیری یک بازار واقعی برای فیلم کوتاه کمک کنند؛ بازاری که هم به مخاطب دسترسی آسان میدهد و هم برای صاحبان آثار فرصت اقتصادی ایجاد میکند.
شفاه در پایان با اشاره به طرح اکران سراسری فیلم کوتاه گفت: نمایش فیلم کوتاه در سینماها اتفاق مثبتی است، اما به نظر من نباید تمام تمرکز را روی سالنهای عمومی سینما گذاشت. آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند سرمایهگذاری و برنامهریزی جدی است، تلاش برای رساندن فیلم کوتاه به مخاطبان واقعی آن است.
«قرار» اکران فیلم کوتاه با نمایش سه اثر «تخطی»، «سرود کلنل» و «های کپی» از روز شنبه ۱۶ خرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز میشود. اکران این آثار در سالنهای منتخب، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ آغاز خواهد شد.
