مسئول آمریکایی: ترامپ بر خلاف نتانیاهو به دنبال پایان دادن به جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، یک مسئول آمریکایی به تضاد شدید میان نظرات نتانیاهو و ترامپ در قبال جنگ ایران اشاره کرد و گفت، نتانیاهو روی تداوم جنگ برای نجات خود در عرصه سیاست حساب کرده اما ترامپ برای محافظت از آینده انتخاباتی خود به دنبال پایان دادن به جنگ است.

در گزارش آکسیوس آمده است، این تضاد در منافع طی بحران اخیر بیش از پیش نمایان شد به طوری که ترامپ صراحتا اعلام کرد اگر نتانیاهو به جنگ با ایران برگردد تنها خواهد جنگید.

بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان تماس تلفنی از نتانیاهو خواست به واکنش موشکی ایران در برابر نقض آتش بس پاسخ ندهد اما نتانیاهو مخالفت کرد.

این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده تحرکات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی و چراغ سبز واشنگتن صورت می گیرد.

پیشتر نیز روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که تلاش نافرجام برای از سرگیری جنگی تمام عیار با ایران و همچنین از سرگیری حملات به لبنان، با هدف اخلال در روند انتخابات کنست (پارلمان) و حتی احتمال لغو آن صورت گرفته است.